Podczas stacjonowania I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego w 1918 roku w Bobrujsku, usypano tam kurhan, w którym zostało pochowanych ok. tysiąca poległych i zmarłych żołnierzy korpusu. Po kapitulacji korpusu oraz przekazaniu przez Niemców miasta stronie rosyjskiej, kurhan został przez bolszewików zrównany z ziemią.

Kilka dni temu media obiegła szokująca wiadomość o zniszczeniu polskiego cmentarza wojennego w Surkontach na Białorusi. To, co się stało, wywołuje wręcz niedowierzanie, ponieważ w naszym kręgu kulturowym nikt, kto ma w sobie choć trochę przyzwoitości, nie niszczy celowo cmentarzy i grobów. Jeśli jednak popatrzymy na historię wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, właśnie poprzez pryzmat losów cmentarzy wojennych, zaskoczenie może być mniejsze. Barbarzyński nakaz udeptywania kopytami koni mogił skazanych na śmierć powstańców styczniowych czy legionistów obowiązywał już w carskiej Rosji, a następnie został zaadoptowany przez Rosję bolszewików i ich następców, pozostawiając na lata w mentalności części tamtejszych elit. W historii jest na to wiele przykładów. Niestety.

Ostatnie informacje dotyczące zrównania z ziemią polskiego cmentarza wojennego w Surkontach zbulwersowały opinię publiczną. Na własne oczy widzimy metody działania, które powinny znaleźć się na śmietniku historii kilkadziesiąt lat temu, bo nie przystają do cywilizowanego świata.

W walkach o wyzwolenie Łotwy podczas operacji „Zima” w latach 1919–1920 na cmentarzu wojennym na Słobódce w Dyneburgu (obecnie Daugavpils) pochowano 237 żołnierzy1 Dywizji Piechoty Legionów (głównie z 5 ppLeg.). Ciekawostką jest, że ponad 70 (ok. 30%) spośród nich zostało odznaczonych krzyżami Virtuti Militari. Cmentarz przetrwał jedynie do lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy na polecenie komunistycznych władz został zaorany, a ziemię wraz z kośćmi poległych żołnierzy użyto do budowy pobliskiej drogi. Jednak pamięć o istniejących tam mogiłach przetrwała wśród miejscowej Polonii i po odzyskaniu przez Łotwę niepodległości, na miejscu dawnych mogił postawiono wysoki betonowy krzyż, a wokół niego umieszczono tablice z nazwiskami poległych żołnierzy. W uroczystościach organizowanych w tamtym miejscu, od kilku lat uczestniczą wojskowi z PKW Łotwa.

W 1971 roku został zdewastowany i zrównany z ziemią gąsienicami czołgu cmentarz Obrońców Lwowa na Łyczakowie. Zniszczono wtedy również pomniki amerykańskich lotników i francuskich piechurów, wkomponowane w mur cmentarza.

To tylko kilka przykładów losów polskich cmentarzy wojennych z lat 1919–1920 i 1939–1945 na obszarze byłego ZSRR pod panowaniem cywilizacji nie uznającej sfery sacrum. Jak się okazuje, ZSRR przeminął, mentalność została. Pierwsze informacje o niszczeniu polskich grobów wojennych na Białorusi dotarły już w lipcu tego roku.

Starcie pod Surkontami

Surkonty to wieś niedaleko Radunia, leżąca na skraju Puszczy Ruskiej, 20 km na płn.-zach. od Lidy, w pobliżu granicy z Litwą. Podczas wojny na prawie całym obszarze ziemi raduńskiej (zamieszkanej w większości przez polską ludność) były bardzo dobre warunki do prowadzenia partyzantki akowskiej. Wyjątkiem był sam jej kraniec, ten wokół chutoru Surkonty, obejmujący wieś Pielasa i pozostałych sześć wsi nad granicą z Litwą. Był to teren zamieszkany przez ludność litewską, która podczas okupacji była nieprzychylna Polakom i Armii Krajowej. 20 sierpnia 1944 roku pod wioskę podszedł mjr Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” ze swoim pocztem i zatrzymał się na odpoczynek w marszu na zachód.

O tym, co działo się później wiemy m.in. z zachowanych w archiwum w Mińsku materiałów NKWD, do których w latach dziewięćdziesiątych XX w. dotarł polski historyk, dr Cezary Chlebowski. Z dokumentów wynikało, że na żołnierzy AK posypały się donosy ze strony miejscowej ludności. W rezultacie, 21 sierpnia 1944 roku kpt. bezpieczeństwa państwowego Czikin wysłał do ataku na Polaków część 3 batalionu 32 Zmotoryzowanego Pułku Strzelców wojsk NKWD.

Po odparciu pierwszego ataku „Kotwicz” polecił kpt. „Bustromiakowi” ewakuować rannych, a sam z częścią oddziału pozostał, aby zatrzymać pościg enkawudzistów. Do drugiego ataku Rosjanie zmobilizowali dodatkowo milicję i pododdziały z istriebitielnych batalionów. To uderzenie przełamało polską obronę. Poległo 33 żołnierzy z „Kotwiczem” na czele. 13 z nich zginęło w walce, a 20 rannych podczas starcia zostało dobitych kolbami lub bagnetami przez enkawudzistów. Rosjanie stracili ok. 70 żołnierzy NKWD.

Cmentarz w Surkontach

Na cmentarzu wojennym w Surkontach spoczywali powstańcy z 1863 roku. W 1944 roku w pobliżu powstańczej mogiły pochowano żołnierzy „Kotwicza”. Po wojnie w pobliżu cmentarza zbudowano kołchoz z olbrzymią oborą na kilkaset krów. Na odległe o paręset metrów od niej pastwiska prowadził trakt wiodący… przez cmentarz! To była wydeptana przez bydło ścieżka, pokryta zeschniętą skorupą łajna. I wśród tej skorupy leżeli „Kotwicz” i żołnierze jego pocztu. Zakopano ich płytko, niektórych tylko na pół metra. Tu i ówdzie wystawała kość. Tak to trwało przez prawie pół wieku.

Te bielejące kości oraz dwa głazy odwalone na bok z zatartą inskrypcją z 1863 roku wskazały przybyłej w 1991 roku polskiej delegacji dokładne miejsce tego powstańczo-akowskiego cmentarzyka. Delegacja szybko podjęła w Mińsku rozmowy ze stroną białoruską na temat stanu polskiego cmentarza wojennego w Surkontach, żądając spełnienia czterech warunków. Chodziło przede wszystkim o zamknięcie wrót obory z dotychczas używanej strony i korzystanie z wrót ze strony przeciwnej; wydanie zgody na zbudowanie przez stronę polską cmentarzyka żołnierskiego, ogrodzonego i składającego się z pojedynczych grobów; uroczyste poświęcenie go z zachowaniem polskiego ceremoniału wojskowego. Polacy chcieli też uzyskać od białoruskich władz zgodę na umieszczenie na kurhanie odpowiedniej tablicy z napisem zgodnym z polską tradycją. Podczas rozmów użyto jako argumentu kilkanaście fotogramów przedstawiających wyjątkowo zadbane cmentarze sowieckich żołnierzy w Polsce, jednocześnie zaprezentowano zdjęcie wykonane w Surkontach. Zestawienie było szokujące. W efekcie strona białoruska zgodziła się na propozycję tekstu tablicy: „Żołnierzom Armii Krajowej Okręgów „Nów” i „Wiano” poległym za Polskę pod Surkontami 21 VIII i w Poddubiczach 19 VIII 1944 r.”.

Otwarcie cmentarza

W niedzielę 8 września 1991 roku podczas uroczystości otwarcia i poświęcenia cmentarza dr Chlebowski mówił do dwóch tysięcy uczestników wydarzenia: „Czas i miejsce naszego modlitewnego spotkania mają wymiar historyczny. (…) Przed nami nowy rozdział historii, nowe zapisywanie naszych przyjaźni z narodami Litwy i Białorusi. Przyjechaliśmy z ziemi polskiej, na której znajduje się 475 cmentarzy wojennych żołnierzy radzieckich. Pochowaliśmy ich godnie i pięknie. Postąpiliśmy tak, gdyż śmierć łagodzi urazy i tak nakazuje nasza wiara. (…) Proszę was, gospodarze, bądźcie ludzcy dla tych, których powierzamy waszej opiece. Niech odpoczywają w spokoju”.

Przez trzydzieści lat cmentarz stał nienaruszony. Przez ten czas utworzyła się też spora grupa jego społecznych opiekunów. Niestety, z ostatnich informacji wynika, że władze białoruskie powróciły do metod walki z pamięcią właściwych dla homo sovieticus, zastępując jedynie racice i końskie kopyta ciężkim sprzętem inżynieryjnym. Najwyraźniej dotychczasowy rozdział historii RP i Białorusi dobiega końca. Za to rozpoczyna się nowy rozdział wysiłków i starań o utrzymanie polskich grobów i cmentarzy wojennych w państwie, którego władze „wypisują się” z białoruskiej kultury, niedopuszczającej do niszczenia grobów.