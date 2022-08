Terytorialsi szkolili się na wodzie

W miniony weekend zakończył się kurs działań rozpoznawczych, w którym udział wzięli żołnierze ochotnicy służący w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Przez 9 dni terytorialsi szkolili się w stałym rejonie odpowiedzialności 52 Batalionu Lekkiej Piechoty w Komorowie.

To już trzecia edycja kursu działań rozpoznawczych, który odbył się na terenie Ostrowa Mazowieckiego. Jest to powiat należący do rejonu odpowiedzialności 52 Batalionu Lekkiej Piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dla żołnierzy ćwiczenia poza koszarami, w ich naturalnym środowisku, są idealną okazją do zapoznania się z terenem, mieszkańcami, lokalnymi uwarunkowaniami, tak, aby w sposób bezpośredni i błyskawiczny być wsparciem dla mieszkańców w czasie działań bojowych, jak również dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

W kursie uczestniczyli żołnierze z dwóch batalionów lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy przed częścią praktyczną szkolenia, byli zobligowani do zaliczenia sprawdzianu z wiedzy ogólnowojskowej oraz testu sprawności fizycznej. Podczas kursu działań rozpoznawczych terytorialsi 5 MBOT rozwijali i doskonalili umiejętności z zakresu prowadzenia działań w środowisku leśnym i wodnym. Żołnierze uczyli się prowadzenia obserwacji terenu i identyfikacji celów z wykorzystaniem przyrządów obserwacyjnych w dzień i w nocy, prowadzenia działań nieregularnych oraz wykonywania patroli pieszych.