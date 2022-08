Kolejni żołnierze zasilają szeregi Wojska Polskiego

Wicepremier zaznaczył, że większość ochotników, którzy wypowiedzieli w Nisku słowa przysięgi, zdecydowała się kontynuować szkolenie na kursach specjalistycznych, tym samym zostać żołnierzami zawodowymi. Pozostali zasilą szeregi wojsk obrony terytorialnej lub przejdą do rezerwy. – Dziękuje za to. Wszyscy jesteście przeszkoleni, potraficie posługiwać się bronią, wiecie jak się zachować w sytuacji zagrożenia – mówił Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że ochotnicy mogą się szkolić w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od niedawna. Taką możliwość wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny, która weszła w życie w kwietniu tego roku. – Jesteśmy na początkowym etapie naszej misji związanej ze zwiększeniem liczebności Wojska Polskiego, ale już ponad 13 tysięcy osób zgłosiło się do tej służby. W tym roku mamy przygotowane 15 tysięcy miejsc dla ochotników, ale jeżeli będzie taka potrzeba, zwiększymy tę liczbę – zapowiedział wicepremier.

Mariusz Błaszczak podkreślił także, że to bardzo ważne, aby jak najwięcej osób zdecydowało się wstąpić w szeregi armii. – Dzięki silnemu Wojsku Polskiemu Polska jest bezpieczna – zaznaczył. Dodał, że ten proces realizuje się także dzięki licznym ćwiczeniom, a także dostawom nowoczesnego sprzętu i tworzeniu nowych jednostek. – Stawiamy na bezpieczeństwo, aby Polska mogła się rozwijać – mówił.

Szef resortu obrony zaznaczył, że najważniejsze jest jednak to, aby wojsko było zmotywowane, a żołnierze mieli przekonanie, że służba to ich powołanie. – Siła wypowiadanej przysięgi świadczy o tym, że jesteście zmotywowani do tego, aby bronić ojczyzny i to jest najlepsza wiadomość, jaką mogliśmy dziś usłyszeć – zwrócił się do nowo mianowanych żołnierzy. Zachęcał także, aby więcej osób zainteresowało się ofertą wojska, bo daje ono szansę wielu osobom, czasem znajdującym się w trudnej sytuacji, na to, aby zdobyć wykształcenie i nowe umiejętności. Mariusz Błaszczak przypomniał, że ci, którzy zdecydują się na szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, otrzymują uposażenie w wysokości 4650 zł miesięcznie. Dodał, że z czasem może ono wzrosnąć. – Ale najważniejsze jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny, na tym skupiają się nasze działania – podkreślił.

Wicepremier nawiązał także do toczącej się w Ukrainie wojny, która jest wynikiem aspiracji Moskwy do odbudowania „imperium zła”. – Ale pamiętajmy, że to „imperium zła” już kilkukrotnie zostało pokonane. Zostało pokonane przez tych, którzy są przywiązani do wolności, którzy wiedzą, że jest ona podstawą rozwoju – mówił. – Jestem przekonany, że nasza wspólna sprawa polegająca na budowaniu silnego Wojska Polskiego zakończy się sukcesem – przekonywał.

Ochotnicy, którzy składali w Nisku przysięgę ukończyli szkolenie podstawowe w jednostkach podległych 18 Dywizji Zmechanizowanej: 16 Batalionie Saperów w Nisku, 14 Dywizjonie Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu i 19 Batalionie Zmechanizowanym w Chełmie.

Podobne uroczystości zostały zaplanowane na niedzielę także w innych miastach. W sumie szeregi Wojska Polskiego zasili 745 osób.

Nowy rodzaj służby, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, składa się z dwóch etapów. Pierwszy to 28-dniowe szkolenie podstawowe, po którym ochotnicy składają przysięgę wojskową. Później można przejść do rezerwy lub kontynuować edukację podczas trwającego 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego. Co istotne, jego absolwenci otrzymują pierwszeństwo podczas naboru do służby zawodowej.

Podczas całego procesu szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ochotnicy otrzymują też uposażenie. Obecnie wynosi ono 4560 zł brutto, przy czym osoby, które nie ukończyły 26 lat, nie muszą od tej kwoty odprowadzać podatku.

Wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej można złożyć wirtualnie, przez portal zostanzolnierzem.pl, oraz osobiście stawiając się w jednym z 86 wojskowych centrów rekrutacji, które funkcjonują na terenie całego kraju.