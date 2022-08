„Niezwyciężeni w przestworzach”, czyli Air Show 2023

To już pewne! Po kilku latach przerwy powraca największa impreza lotnicza w Polsce – Air Show w Radomiu. Porozumienie w sprawie organizacji międzynarodowych pokazów w ostatni weekend sierpnia 2023 roku podpisali przedstawiciele wojska i urzędu miasta w Radomiu. – Pokażemy to, co mamy najlepsze w siłach zbrojnych – zapowiedział wiceminister Wojciech Skurkiewicz.

Air Show odbędzie się 26 i 27 sierpnia 2023 roku w Radomiu – wynika z porozumienia podpisanego w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego m.in. przez generała Jarosław Mikę, dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych, oraz Radosława Witkowskiego, prezydenta Radomia. W uroczystości wziął udział Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Organizatorzy zapowiadają, że Air Show, który ostatni raz odbył się w 2018 roku, powróci w wielkim stylu. – Wysłaliśmy zaproszenia na pokazy do zespołów lotniczych oraz solistów z 24 państw. Mamy już pozytywną odpowiedź z Czech i Słowacji – poinformował Wojciech Skurkiewicz. Dodał, że to dopiero początek prac nad programem imprezy. – Bardzo mi zależy, by tak jak w ostatniej edycji pokazów jedna z sekwencji pokazów odbyła się po zmroku. Jest to niesamowite widowisko – mówił wiceminister.