Niedługo ruszy produkcja F-35 dla Polski

Departament Obrony USA podpisał z firmą Lockheed Martin umowę na produkcję 129 wielozadaniowych samolotów F-35 Lightning II w trzech wersjach: F-35A – klasycznej, F-35B – pionowego startu i F-35C – pokładowej. Wartość kontraktu to 7,6 mld dolarów. Wśród 97 maszyn F-35A mają być pierwsze samoloty przeznaczone dla polskich sił powietrznych.

To trzeci pod względem wartości zamówionych samolotów kontrakt na produkcję wielozadaniowych myśliwców F-35 Lightning II, jaki otrzymała do tej pory firma Lockheed Martin. Największą umowę koncern podpisał w 2019 roku. Za 478 samolotów wytwarzanych w trzech transzach (seriach produkcyjnych) – nr 12, 13 i 14 – firma otrzymała 34 mld dolarów.

Podpisany w połowie sierpnia tego roku kontrakt jest wart 7,6 mld dolarów i obejmuje dostawę 129 samolotów ujętych w serii produkcyjnej oznaczonej numerem 15 (realizowanej do października 2024 roku). Na potrzeby US Armed Forces zarezerwowano 77 maszyn. Przy czym 49 sztuk w wersji F-35A trafi do US Air Forces (Siły Powietrzne USA), 3 myśliwce w wersji F-35B zostaną przekazane do Korpusu Piechoty Morskiej (US Marines Corps), a 25 egzemplarzy F-35C trafi do US Navy (Marynarka Wojenna USA) oraz Korpusu Piechoty Morskiej (marynarka wojenna USA otrzyma 15 sztuk, a marines 10 myśliwców).

Reszta z zamówionych przez Departament Obrony USA samolotów, czyli pięćdziesiąt dwa egzemplarze F-35 Lightning II, została przeznaczona na eksport i realizację kontraktów międzyrządowych. I tak, 32 samoloty F-35A oraz cztery maszyny F-35B mają być przekazane do państw, które są zaangażowane w program „F-35 Joint Strike Fighter” i współfinansują opracowanie tej konstrukcji. Natomiast 16 sztuk F-35A zostanie wyprodukowanych dla państw, które kupiły je w ramach procedury FMS, czyli Foreign Military Sales.