Ułani na warszawskich barykadach

Na Mokotowie dywizjon „Jeleń” został uzupełniony ochotnikami i następnie wziął udział m.in. w natarciu na szkołę przy ulicy Kazimierzowskiej, opanował fort Dąbrowskiego i zaangażował się w obronę Sadyby, gdzie 21 sierpnia rtm. Głuchowski stanął na czele zgrupowania oddziałów AK w sile batalionu. Dywizjon „Jeleń” stanowił jego trzon bojowy. Zgrupowanie „Jeżyckiego” broniło Dolnego Mokotowa, a jego ułani 10 września zdobyli i utrzymali przez dwa dni zakłady lotnicze Bruhn-Werke przy ulicy Nabielaka. Niestety, 15 września na pozycje dywizjonu natarli grenadierzy Dywizji Pancerno-Spadochronowej „Hermann Göring”. Dywizjon został zdziesiątkowany, a jego dowódca rtm. Głuchowski poległ. Ocaleni ułani przedarli się na ulicę Złotą i dołączyli do innej powstańczej jednostki kawaleryjskiej – dywizjonu 1 Pułku Szwoleżerów AK por. Aleksandra Tyszkiewicza „Górala”. Rozkazem gen. Antoniego Chruściela „Montera” w ostatnich dniach września wszystkie szwadrony 1 dywizjonu „Jeleń” zebrano w niepełną kompanię i powierzono jej ochronie Komendę Okręgu Warszawa przy ulicy Złotej 7. Prócz niej kilkudziesięciu ułanów, odciętych od dywizjonu na początku powstania, przedarło się do Puszczy Kampinoskiej, gdzie wstąpili do 23 Pułku Ułanów.

Najliczniejszą jednostką kawaleryjską warszawskiej AK był 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego , odtworzony przez płk. dypl. Veli bek Jedigarowa „Damazego”. Ten azerski książę i oficer kontraktowy Wojska Polskiego w 1939 roku był szefem sztabu Mazowieckiej Brygady Kawalerii, a w konspiracji kierował wydziałem kawalerii Komendy Głównej AK. Przed wybuchem powstania 7 Pułk Ułanów noszący kryptonim „Jeleń” liczył 853 żołnierzy. Organizacyjnie był rozdzielony na dwa dywizjony: pierwszy będący w Warszawie i drugi działający w rejonie Mińska Mazowieckiego, Wyszkowa i Radzymina. Pierwszym dywizjonem w Warszawie dowodził ówczesny dowódca całego 7 Pułku Ułanów – rtm. Lech Głuchowski „Jeżycki” (płk Jedigarow został delegowany na Zachód). Dywizjon rtm. Głuchowskiego w sile trzech szwadronów został wyznaczony do ataku na aleję Szucha w Godzinie „W” . Natarcie rozpoczęło się na dwie minuty przed godziną 17.00 1 sierpnia 1944 roku. Niestety, mimo początkowego zaskoczenia, ułani nie zdołali złamać oporu niemieckiej załogi w tej części miasta. Cały dzień trwała walka z przeważającymi siłami esesmanów. W końcu nad ranem 2 sierpnia rtm. Głuchowski dał rozkaz do wycofania się na Mokotów.

REKLAMA

Szwoleżerowie w kanałach

1 Pułk Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego był przed wojną nazywany „dumą Warszawy” i dzięki staraniom jego oficerów, którzy uniknęli niewoli i włączyli się do konspiracji, został dość szybko odtworzony w strukturach Armii Krajowej. Jego pierwszym konspiracyjnym dowódcą był mjr Mieczysław Bigoszewski „Groch”, a od maja 1943 roku pułk przeszedł pod rozkazy rtm. Stefana Smolicza „Wraka”. Wiosną 1944 roku składał się z trzech szwadronów liniowych i jednego szwadronu karabinów maszynowych na terenie Warszawy oraz jednego szwadronu konnego w Sobótce na Sandomierszczyźnie.

Wartownia 1 Pułku Szwoleżerów w Warszawie. 1935 r. Fot. NAC

Cztery szwadrony warszawskie 1 Pułku Szwoleżerów przed Godziną „W” zebrały się na terenie jednej z fabryk przy ulicy Czerniakowskiej. Każdy ze szwadronów liczył po około 100–120 żołnierzy, ale były one słabo uzbrojone. Było to spowodowane tym, że według pierwotnych planów pułk miał walczyć poza Warszawą i znaczna część broni została wysłana do wspomnianego szwadronu w Sobótce. Mimo to punktualnie w Godzinie „W” pułk uderzył na swe przedwojenne koszary przy ulicy Szwoleżerów. Okazało się, że zajęte są one przez dwie kompanie grenadierów, wyposażone w broń maszynową. Wobec czego natarcie się załamało, a szwoleżerowie wycofali się na stadion Wojska Polskiego i wrócili z powrotem na ulicę Czerniakowską. Tu w ciągu dwóch dni walk udało się im zdobyć niemieckie magazyny mundurowe.

Otoczony ze wszystkich stron przez Niemców pułk przedarł się na Siekierki z zamiarem dotarcia do Lasów Kabackich. Udało się to jedynie szwadronowi cekaemów por. Henryka Czarnika, który tam dozbroił się w broń zrzutową, ale już nie zdołał wrócić do reszty pułku. Ten przedostał się na Mokotów, gdzie 4 sierpnia został podporządkowany tamtejszemu dowództwu. Szwoleżerowie zajęli pozycje wzdłuż ulicy Dworkowej, obsadzonej przez znaczne siły niemieckie. W licznych atakach na te pozycje szwoleżerowie ponieśli ciężkie straty. W końcu, wobec groźby całkowitego okrążenia, dowództwo Mokotowa 28 sierpnia wydało rozkaz wycofania się kanałami do Śródmieścia. W nocy z 28 na 29 sierpnia pułk przeszedł na ulicę Puławską, by tam zejść do kanałów. Przy włazie pozostawiono około 20 szwoleżerów dla ubezpieczenia odwrotu. Nie obyło się bez strat. Ze 120 szwoleżerów z kanału w Śródmieściu wyszło 90. Pozostawiona na ulicy Puławskiej grupa osłonowa też w końcu weszła do kanału. Szwoleżerowie wyszli z niego przy ulicy Dworkowej i starali się ją bezskutecznie zdobyć. Tu zostali wzięci do niewoli. Szwoleżerowie, którzy przedarli się do Śródmieścia, walczyli do końca powstania na odcinku ulicy Mokotowskiej, Nowogrodzkiej i placu Trzech Krzyży.

Kresowe szable

Niemal w przeddzień powstania pod Warszawę w śmiałym rajdzie aż z Puszczy Nalibockiej dotarło Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie dowodzone przez cichociemnego por. Adolfa Pilcha „Górę” (pod Warszawą zmienił pseudonim na „Dolina”). Wśród jego ponad 800 żołnierzy byli także kawalerzyści służący w dywizjonie 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego chor. Zdzisława Nurkiewicza „Nocy” oraz dywizjonie cekaemów 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich ppor. Jarosława Gąsiewskiego „Jara”. Obydwa oddziały były konne i znakomicie wyposażone w broń maszynową – sowiecką i niemiecką. Ich żołnierze byli w większości zaprawionymi w bojach (wielu od września 1939 roku) partyzantami i kawalerzystami, do których dołączyli kawalerzyści z Warszawy (wspomniani wyżej ułani 7 Pułku Ułanów i inni).

Grupa ułanów z 3 szwadronu dywizjonu 27 Pułku Ułanów. Fot. z archiwum Mariana Podgórecznego

Kawaleria por. Pilcha wsławiła się licznymi starciami z Niemcami oraz ich kolaborantami ze wschodu w Puszczy Kampinoskiej, ale też walczyła bezpośrednio w powstaniu. O świcie 2 sierpnia ułani dywizjonu 23 Pułku Ułanów wraz z batalionem 78 Pułku Piechoty AK zaatakowali lotnisko na Bielanach. Natarcie ubezpieczali ułani z dywizjonu 27 Pułku Ułanów od strony Modlina. Jednak po kilku godzinach zażartych walk Niemcy przy wsparciu artylerii zdołali odeprzeć ten atak.

Pisząc o kresowych ułanach idących na pomoc powstańczej Warszawie, nie można nie wspomnieć o żołnierzach 1 Samodzielnej Brygady Kawalerii z 1 Armii Wojska Polskiego. Brygada stanęła na warszawskiej Pradze w połowie września 1944 roku. W nocy z 17 na 18 września jej ułani otrzymali rozkaz rozpoznania na lewym brzegu Wisły rejonu wokół przęseł zniszczonego mostu Kierbedzia. Brak doświadczenia w walkach miejskich i zrozumienia wykonywanego zadania przez kawalerzystów spowodował pozostawienie na zachodnim brzegu, w koszarach dawnej ochrony Zamku Królewskiego, plutonu szkoły podoficerów w sile 31 żołnierzy. Następnego dnia, 18 września, część z nich zginęła, a reszta dostała się do niewoli. Dowództwo brygady w raportach do sztabu armii z wykonania zadania całkowicie przemilczało tę masakrę i przesunęli brygadę do drugiego rzutu armii.

Bibliografia:

„Jazda polska w II wojnie światowej”, praca zbiorowa, Londyn 1956.

G. Łowczowski, „Źródła odwagi i zwalczanie lęku”, „Bellona”, z. III, Londyn 1953.

M. Podgóreczny, „Na koniu i pod koniem”, Warszawa – Kraków 2016.

H. Smaczny, „Księga kawalerii polskiej”, Warszawa 1989.