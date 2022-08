„Wakacje z WOT” – tym razem w Wielkopolsce

Ponad 170 ochotników postanowiło spędzić wakacje inaczej, niż zwykle. Od dziś, przez szesnaście dni będą uczyć się podstaw rzemiosła wojskowego, by spełnić swoje marzenie – złożyć przysięgę wojskową i stać się żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szesnastodniowe szkolenie podstawowe skierowane jest do osób, które dotąd nie miały styczności ze służbą wojskową. Pierwszy dzień minął pod znakiem pobierania umundurowania, w tym również wyposażenia indywidualnego (karimata, hełm, śpiwór, plecak piechoty).

Podczas wcielenia w wojskowe szeregi, kandydaci muszą przystąpić do egzaminu z wychowania fizycznego, by sprawdzić, z jaką formą wkraczają do wojska. Każdy kolejny dzień to kilkunastogodzinny trening wojskowy. W czasie „szesnastki”, przyszli terytorialsi muszą zaznajomić się z bezpiecznym i efektywnym posługiwaniem bronią a także elementami taktyki. Nauczą się także podstaw pierwszej pomocy medycznej na polu walki, będą ewakuować rannego i pracować z mapą. Ostatni dzień szkolenia to egzamin - tzw. „pętla taktyczna”. Podczas egzaminu instruktorzy i dowódcy sprawdzają, czego kandydaci nauczyli się podczas „szesnastki”. Wszyscy, którzy pomyślnie ukończą „pętlę”, złożą uroczystą przysięgę. Wówczas zasilą wszystkie bataliony 12. WBOT, które mieszczą się.