Byli gotowi i byli blisko - żołnierze WOT w akcji!

Całe zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 80 w miejscowości Górsk. Pierwszymi osobami obecnymi na miejscu zdarzenia byli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w swojej służbie na co dzień przechodzą profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Po przybyciu na miejsce służb ratunkowych żołnierze przekazali im 34-letniego motocyklistę, który został zabrany do szpitala.

Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko to motto, które każdego dnia przyświeca żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Tak też było i tym razem, kiedy to 17 sierpnia br. wracając do koszar, żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej natrafili na poważny wypadek z udziałem motocyklisty i pojazdu osobowego. Po dostrzeżeniu zdarzenia Terytorialsi natychmiast zatrzymali się i podjęli czynności ratunkowe.

REKLAMA

”Akurat przejeżdżałem tamtą drogą kiedy napotkałem na to zdarzenie. To co zobaczyłem to pełen profesjonalizm i bardzo dobra organizacja działania w wykonaniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Widać było, że nic nie działo się przypadkiem. Kiedy jedna grupa żołnierzy udzielała pierwszej pomocy poszkodowanemu, kolejni w tym momencie zabezpieczali miejsce zdarzenia i udrażniali drogę, a jeszcze inni rozpoczęli kierowanie ruchem. Wszystko to działo się bardzo sprawnie. Brawo dla WOT!” - dodał świadek zdarzenia Pan Karol Kurlitm

W skład każdej tzw. „Wspaniałej dwunastki” czyli podstawowego dwunastoosobowego elementu bojowego WOT, wchodzi aż dwóch żołnierzy posiadających kompetencje medyczne – ratownik i starszy ratownik. Ich zadanie to m.in. udzielanie pierwszej pomocy medycznej nie tylko podczas działań bojowych i działań kryzysowych, ale także w czasie napotkanych w życiu codziennym zdarzeń. Dlatego w Toruńskim Centrum Szkolenia WOT szkolenie trwa nieustannie, a każdego roku setki żołnierzy przechodzą specjalistyczne kursy medyczne.

„Zrobiliśmy tak naprawdę to co do nas należało. Ciężko tu mówić o jakimś bohaterstwie. Wracając ze szkolenia strzeleckiego napotkaliśmy na wypadek z udziałem motocyklisty, postanowiliśmy natychmiast reagować. Część z nas przeprowadziła badanie urazowe poszkodowanego i udzieliła pierwszej pomocy, inni w tym czasie zabezpieczyli uszkodzony sprzęt i zajęli się regulacją ruchu. Po przybyciu na miejsce policji, straży pożarnej i pogotowia przekazaliśmy im dalsze działania w tym zakresie, a sami udaliśmy się do koszar.”- podsumował uczestniczący w zdarzeniu instruktor z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppor. Krzysztof Wójcik/Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej