"Za Wolność Naszą i Waszą – For Your Freedom and Ours” – rajd rowerowy z LAW do Londynu

Delegacja Lotniczej Akademii Wojskowej 20 sierpnia br. wyrusza w wyjątkowy rajd rowerowy pod hasłem

„Za wolność naszą i waszą - For Your Freedom and Ours” w celu upamiętnienia asów polskiego lotnictwa - pilotów z Dywizjonu 303. Pokonana trasa dedykowana będzie również ofiarom wojny na Ukrainie. Dlatego też podczas całego wydarzenia będzie trwała internetowa zbiórka pieniędzy dla Ukrainy Serdecznie zachęcamy

do wpłaty.

Inicjatorem akcji jest wykładowca Lotniczej Akademii Wojskowej mjr Grzegorz Buśko. To właśnie on wraz z 4 podchorążymi LAW zmierzy się z trasą liczącą 1600 km. – przejadą przez Polskę, Niemcy, Holandia, a wyjazd zakończą w londyńskiej bazie Royal Air Force w Northolt. Trasa przejazdu:

Etap 1. 20.08 sobota Dęblin - Radom – 60 km

Etap 2. 21.08 niedziela Radom - Łask – 160 km

Etap 3. 22.08 poniedziałek Łask - Krzesiny – 204 km

Etap 4. 24.08 środa Krzesiny - Sulęcin – 152 km

Etap 5. 25.08 czwartek Sulęcin - Berlin – 138 km

Etap 6. 26.08 piątek Berlin – Stendal – 126 km

Etap 7. 27.08 sobota Stendal - Hanover – 165 km

Etap 8. 29.08 poniedziałek Hanover - Horstel – 172 km

Etap 9. 30.08 wtorek Horstel - Voorthuizen – 151 km

Etap 10. 31.08 środa Voorthuizen - Hook of Holland – 125 km

Etap 11. 01.09 czwartek Harwich - Northolt – 150 km

Idea pokonania trasy z Polski do Londynu powstała już w 2017 r., kiedy to żołnierze z bazy RAF Northolt podjęli się przejazdu rowerami do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.

Od kilku lat chciałem powtórzyć ich wyczyn, organizując podobne wydarzenie. W tym roku w akademii powstała sekcja kolarska LAW, więc był to doskonały początek organizacji wydarzenia! Razem ze mną do Anglii wyruszy 4 świetnie przygotowanych podchorążych. Jestem przekonany, że to nie ostatni taki wyjazd podkreśla mjr Grzegorz Buśko. Pomysł tegorocznej eskapady spodobał się również po angielskiej stronie. Ostatni etap podróży z Harwich do Northolt (150 km) zostanie pokonany wspólnie z żołnierzami z bazy RAF Northolt. Uczestnicy rajdu wezmą również udział w corocznych uroczystościach upamiętniających Lotników Polskich walczących w Bitwę o Anglię. W uroczystościach weźmie udział również delegacja Lotniczej Akademii Wojskowej na czele z Rektorem- Komendantem gen. bryg. pil dr Krzysztofem Curem. Pamięć o polskich pilotach walczących w Królewskich Siłach Powietrznych Wielkiej Brytanii jest wciąż żywa! Dlatego nie może nas tam zabraknąć – podkreśla mjr Grzegorz Buśko.

red. PZ