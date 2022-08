Złoto i srebro w Monachium

Uchodził za faworyta i nie zawiódł. Mar. Wojciech Nowicki obronił tytuł mistrza Europy w rzucie młotem. Po emocjonującym konkursie stanął w Monachium na najwyższym stopniu podium. Świetny występ zanotowała również szer. Adrianna Sułek, która w ostatniej siedmiobojowej konkurencji, mimo kontuzji, zapewniła sobie srebro.





Wojciech Nowicki jechał do Monachium po złoto, choć jeszcze przed imprezą zastanawiał się, czy w ogóle w niej wystartować. Skoro jednak forma pozwalała, nie wypadało tego nie wykorzystać, a Nowicki do startu był przygotowany wybornie. W eliminacjach wystarczył mu jeden rzut, by zapewnić sobie występ w finale. W pierwszej próbie osiągnął 78,78 m i ze spokojem mógł czekać na czwartkowy wieczór.

Finał miał swoją dramaturgię. Wydawało się, że głównym rywalem mar. Wojciecha Nowickiego będzie Paweł Fajdek. Wszak to złoty medalista ostatnich mistrzostw świata, Nowicki zaś na tych samych zawodach wywalczył srebro. Jednak to nie Polacy stoczyli ze sobą bój o miano najlepszego w Europie. Niespodziewanie do walki o triumf włączył się bowiem Węgier Bence Halász. W trzeciej finałowej kolejce oddał rzut na odległość 80,92 m i wyszedł na prowadzenie. Choć mar. Nowicki w każdym rzucie również przekraczał 80 m, to zabrakło mu centymetra, by przed decydującą fazą finału wyjść na prowadzenie. To powiodło się w piątej kolejce. Nokautujące 82 m – najlepszy tegoroczny wynik na świecie i drugi najlepszy rezultat w karierze żołnierza-sportowca – sprawiło, że ostatnia seria wydawała się tylko formalnością. Wkrótce to się potwierdziło, bo w szóstej kolejce rywale nie byli w stanie zagrozić marynarzowi z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.