Żołnierze świętowali

REKLAMA

Serca lwów

Wicepremier mówił o konieczności inwestowania w sprzęt dla armii. – Razem z prezydentem będziemy konsekwentni w działaniach na rzecz modernizacji polskiego wojska, zwiększania jego liczebności i wzmacniania sojuszy – zapowiedział szef MON-u.

Do zebranych na pl. Piłsudskiego warszawiaków i ich gości przemawiał również prezydent Andrzej Duda. – Dziś stoimy na pl. Piłsudskiego, wielkiego marszałka Rzeczypospolitej i ojca polskiej niepodległości. Patrzymy z dumą na wielkie zwycięstwo. Przez 74 lata istnienia Związku Sowieckiego Rosja przegrała tylko jedną oficjalną wojnę. To była wojna z Polską 102 lata temu. W tamtych sierpniowych dniach okazało się, że Polacy mają serca lwów, że potrafią zmobilizować się do walki i swoim męstwem odwrócić los – mówił Andrzej Duda. Prezydent odniósł się również do teraźniejszości. – Nasz kraj znalazł się w zagrożeniu nie tylko migracyjnym, lecz także części szerszego planu realizowanego przez wrogo nastawionych wobec Polski i wspólnoty. Pokazaliśmy całemu światu determinację, broniąc granicy – mówił zwierzchnik sił zbrojnych. Zwrócił się również bezpośrednio do żołnierzy. – Wspominamy nie tylko tych, którzy polegli w obronie ojczyzny na przestrzeni stuleci i dziesięcioleci, ale przede wszystkim gorąco ściskamy polskich żołnierzy i ich rodziny. Dziękujemy za wytrwałą służbę dla ojczyzny. Dziękujemy za dzielność. Dziękujemy za odpowiedzialność. Dziękujemy za wzorowe codzienne wykonywanie obowiązków, czasem z narażeniem życia. Niech żyje polski żołnierz! Niech żyje wolna i suwerenna Polska! – powiedział Andrzej Duda. Prezydent wręczył również nominacje generalskie jedenastu oficerom, wśród nich był m.in. gen. dyw. Piotr Błazeusz, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, oraz gen. bryg. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia.

W czasie uroczystości na pl. Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Mariusz Błaszczak złożyli na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieniec od narodu, symbolizujący pamięć Polaków o poległych za wolną ojczyznę, bezimiennych żołnierzach. Kwiaty złożyli również pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów oraz „Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego”.

Gesty przyjaźni z całego świata

Życzenia żołnierzom w dniu ich święta złożył m.in. gen. Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP. „Każdego dnia czuję dumę z waszej służby, którą pełnicie dla Rzeczypospolitej i naszych obywateli. Z okazji święta życzę sukcesów i wytrwałości w realizacji nowych wyzwań” – napisał w mediach społecznościowych gen. Andrzejczak. Żołnierze otrzymali również życzenia od przyjaciół z Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski w nagraniu przygotowanym dla Polaków mówił o więzi, która narodziła się między Ukrainą a Polską w ostatnim czasie. – Drodzy przyjaciele, sojusznicy, bracia. To zaszczyt dla przywódcy każdego państwa móc w ten sposób zwracać się do Polaków. Jestem dumny z tego, że taki apel brzmi najbardziej zasadnie właśnie od państwa ukraińskiego – mówił prezydent Ukrainy. – Nasze narody przeszły drugą drogę i w końcu osiągnęły największe porozumienie w historii w sprawie wolności. Tylko razem możemy bronić niepodległości naszych państw dla przyszłych pokoleń. I naprawdę jesteśmy razem jako przyjaciele, sojusznicy i bracia – powiedział Zełenski.

Życzenia złożył również generał Walerij Załużnyj, dowódca sił zbrojnych Ukrainy. – 102 lata temu Polska stanęła do walki ze Związkiem Sowieckim. Ukraińska Republika Ludowa była jej sojusznikiem. Dziś znów stajemy razem przeciwko wspólnemu wrogowi. Jestem szczerze wdzięczny za pomoc, jaką nam okazujecie – powiedział w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych generał Załużnyj. Życzenia polskim żołnierzom złożył też Ołeksij Reznikow, minister obrony narodowej Ukrainy.

Także nasi sojusznicy i przyjaciele z całego świata nie zapomnieli o święcie 15 sierpnia. Wojskowi z armii amerykańskiej, brytyjskiej, niemieckiej, jordańskiej, lankijskiej, litewskiej, hiszpańskiej, francuskiej, tanzańskiej i słowackiej przesłali nagranie, w którym żołnierze służący w Polsce oraz w kontyngentach wojskowych na całym świecie składają życzenia Polakom. Niektórzy z nich współpracowali już z polską armią. – Dziękujemy za współpracę i za możliwość bycia częścią zespołu. Życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Święta Wojska Polskiego – mówią na nagraniu brytyjscy saperzy.

Koncerty, pikniki

15 sierpnia to najlepsza okazja, by spotkać żołnierzy i osobiście podziękować im za służbę. Od samego rana w 17 miastach w całej Polsce odbywały się pikniki wojskowe. W Warszawie sprzęt wojskowy oraz specjalistów, którzy go obsługują, można było spotkać na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego. Warszawiacy tłumnie odwiedzali stanowiska m.in. 18 Batalionu Powietrznodesantowego, gdzie można było zobaczyć wielozadaniowy pojazd terenowy typu Humvee, Jednostki Wojskowej AGAT, która zaprezentowała samochód opancerzony Oshkosh M- ATV, oraz 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, której żołnierze do Warszawy przyjechali z KTO Rosomak.

Zwiedzający mogli też zobaczyć wystawę Muzeum Wojska Polskiego pt. „Zwycięstwo pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 r. zwieńczone ustanowieniem Orderu Virtuti Militari”. Na ekspozycji prezentowane były m.in. pamiątki z okresu walk w obronie Konstytucji 3 maja, umundurowanie, dokumenty oraz broń palna i biała. Unikatowym eksponatem jest oryginalny, srebrny order Virtuti Militari z monogramem króla Stanisława Augusta. Na świecie znane jest jedynie 10 egzemplarzy tego odznaczenia. Warszawiacy tłumnie odwiedzali pikniki, a jednym ze zwiedzających był trzyletni Krzyś, który 15 sierpnia świętował wraz z mamą i tatą. – Najbardziej podobała mi się gra ze światełkami – mówił chłopiec, wskazując na stoisko Żandarmerii Wojskowej. – I balony! – dodał. Osoby, które skończyły już 18 lat, odwiedzały stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie specjaliści odpowiadali na wszystkie pytania związane m.in. z dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. Podobne stoiska znajdowały się na piknikach w całej Polsce.

O 14.00 na pl. Piłsudskiego rozpoczął się koncert orkiestr wojskowych państw NATO. Jako pierwsza wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania, następnie zagrały Orkiestra Gwardii Narodowej z Łotwy, Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa, Orkiestra Reprezentacyjna Sił Zbrojnych Rumunii, Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej z Gdyni, Orkiestra Wojskowa z Bańskiej Bystrzycy ze Słowacji oraz Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Na koniec muzycy zagrali wspólnie.

Na pl. Piłsudskiego można było spotkać nie tylko muzyków, lecz także żołnierzy operacyjnych naszych sojuszników z armii USA, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji, którzy pokazali m.in. czołg Abrams, brytyjski transporter piechoty Stryker, pojazd taktyczny Jackal, a także niemieckie działo przeciwlotnicze Gepard. – Nie sądziłam, że żołnierze mogą być tak otwarci na takich zwykłych ludzi jak my. Witali się, rozmawiali, odpowiadali na nasze pytania. Zrobiliśmy dużo zdjęć, aby mieć pamiątkę z tego dnia – powiedziała Ania, która do Warszawy przyjechała z Węgrowa, by wziąć udział w świętowaniu.



Film: Paweł Sobkowicz/ ZbrojnaTV

Ostatnim punktem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie koncert piosenki wojskowej państw NATO organizowany przez TVP. Wystąpią m.in.: Halina Frąckowiak, Trubadurzy, Jan Pietrzak, Kasia Moś, Marien, Dagmara Bryzek, Filip Lato, Odessa Band i Captain Jack. Usłyszymy również Julię Belei z Ukrainy, Tomasza Rożniatowskiego, weterana ciężko rannego w Afganistanie, i rapującego Vito WS, który w tym roku został nagrodzony Buzdyganem. Artystom towarzyszyć będzie grupa Sienna Gospel Choir oraz Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Z okazji Święta Wojska Polskiego przygotowaliśmy wydanie specjalne „WOJSKO POLSKIE tradycja – siła – duma”.

Możecie je otrzymać podczas obchodów żołnierskiego święta lub pobrać wersję elektroniczną: polską lub angielską.



Zapraszamy do lektury!