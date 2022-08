Polacy świętują z żołnierzami

W przededniu Święta Wojska Polskiego wicepremier Mariusz Błaszczak wręczył medale i odznaczenia żołnierzom i pracownikom wojska. Niedługo potem w szesnastu miastach całej Polski rozpoczęły się pikniki wojskowe pod hasłem „Zostań Żołnierzem RP”. Warszawiacy tłumnie odwiedzili największy z nich, zorganizowany pod Stadionem Narodowym w stolicy.

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbywają się pod hasłem „Weekend z wojskiem”. W ciągu trzech dni w miastach całej Polski odbywa się mnóstwo atrakcyjnych wydarzeń o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym. Ich organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od wręczenia medali i odznaczeń w siedzibie MON-u przy ulicy Klonowej w Warszawie. Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. żołnierze, którzy brali udział w ewakuacji z Afganistanu naszych sojuszników, a także wojskowi pełniący służbę na polsko-białoruskiej granicy. – Polska została zaatakowana przez reżim Łukaszenki przy pomocy migrantów z Bliskiego Wschodu. Żołnierze, wspierając Straż Graniczną, utrzymali granicę, odparli ten hybrydowy atak – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak. Minister wyróżnił 69 żołnierzy nagrodami finansowymi, pamiątkowymi ryngrafami i medalami resortowymi. Wpisem do Księgi Honorowej WP uhonorował gen. bryg. Roberta Jędrychowskiego, zastępcę komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, i płk. Jarosława Chojnackiego z Dowództwa Operacyjnego RSZ. Wcześniej szef MON złożył kwiaty przed pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.

Przed południem w szesnastu miastach w całej Polsce rozpoczęły się pikniki wojskowe. Mieszkańcy m.in. Jeleniej Góry, Łasku, Tczewa i Elbląga mogli obejrzeć nowoczesny sprzęt, porozmawiać z żołnierzami wszystkich rodzajów sił zbrojnych czy skosztować wojskowej grochówki.

Największy piknik został zorganizowany na błoniach stadionu PGE Narodowy w Warszawie. Rozpoczął się on od biegu „Piątka z żołnierzem” zorganizowanego przez MON i Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. Zawody zainaugurował wicepremier Błaszczak. – Cieszę się i gratuluję, że postanowiliście przebiec „Piątkę z żołnierzem”. To bardzo dobra forma świętowania 102. rocznicy wielkiego zwycięstwa Wojska Polskiego nad nawałą bolszewicką. Wszyscy jesteście zwycięzcami – mówił szef MON.

W pięciokilometrowym biegu, którego trasa prowadziła wokół Stadionu Narodowego, wzięło udział ponad 800 osób, w tym żołnierze – uczestnicy igrzysk olimpijskich kpr. Marcin Lewandowski, brązowy medalista mistrzostw świata w biegu na 1500 m, oraz Jakub Krzewina, rekordzista świata w sztafecie 4x400. Po biegu głównym na starcie stanęli też najmłodsi – dzieci w wieku od 5 do 13 lat rywalizowały na dystansach: 100, 200 i 800 metrów.

Do wspólnego świętowania z żołnierzami zachęcał mieszkańców stolicy i turystów wicepremier Błaszczak. Podziękował też żołnierzom za ich codzienną służbę i przypomniał, że część z nich jest dziś na posterunku. – Ponad 200 żołnierzy z wojsk obrony terytorialnej oraz wojsk operacyjnych wykonuje działania związane z oczyszczaniem Odry, kolejne ponad 3 tysiące wspiera działania Straży Granicznej na polsko-białoruskiej granicy. Służą bezpieczeństwu naszej ojczyzny codziennie. Są zawsze gotowi, zawsze blisko i zawsze możemy na nich liczyć. Dzięki takiej postawie Polska jest bezpieczna. Za to jeszcze raz serdecznie dziękuję – mówił szef MON.



Na terenie wokół Stadionu Narodowego odwiedzający mogli obejrzeć odtworzoną bazę wojskową z misji, wysłuchać koncertu orkiestry wojskowej czy zobaczyć widowisko Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Nie zabrakło pokazu sprzętu wojskowego. Przed stadionem stanęły m.in. wóz dowodzenia KTO Rosomak, samobieżny moździerz Rak, kołowy transporter opancerzony do przewozu obsług przenośnych zestawów PPK „Spike”, wyrzutnia rakietowa WR-4 Langusta, wóz dowodzenia Krab i haubica samobieżna SH Krab. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się czołgi, w tym Leopardy 2PL i 2A5 oraz amerykański Abrams. Żołnierze zaprezentowali też pojazdy Żmija wykorzystywane m.in. podczas patrolowania polsko-białoruskiej granicy oraz pojazdy wielozadaniowe MRAP Cougar 4x4, które wchodzą obecnie do wyposażenia sił zbrojnych.

Podobnie jak na 15 pozostałych piknikach także w Warszawie stanęły stoiska promocyjne. Na mieszkańców czekali przedstawiciele m.in. Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Żandarmerii Wojskowej, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Centrum Weterana, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej. Sprzęt, jaki Wojsko Polskie otrzyma w ramach modernizacji technicznej, można było poznać dzięki przygotowanej przez naszą redakcję wystawie plenerowej.

Pojawił się też punkt rekrutacyjny, gdzie niezbędnych informacji o służbie udzielali przedstawiciele wojskowych centrów rekrutacji. – Ponieważ to zupełna nowość, wiele osób pyta o możliwość odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Spectrum osób zainteresowanych jest bardzo szerokie, to mężczyźni i kobiety, starsi i młodsi. Są także tacy, których zdecydowanie bardziej interesuje służba w charakterze terytorialsa, a także w aktywnej rezerwie. Oferta jest szeroka i każdy znajdzie coś dla siebie – mówi kpt. Krzysztof Sobierajski z WCR Warszawa-Ochota. Oficer dodaje, że dane sprzed dwóch dni mówią o 10 tysiącach złożonych wniosków, z czego ok. 2 tys. osób rozpocznie szkolenia 5 września w ramach IV turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. – Dziś kolejni ochotnicy złożyli już wnioski o powołanie – mówi kapitan.

Wiele osób postanowiło spędzić świąteczną niedzielę w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Instytucja zorganizowała dzień otwarty, a zwiedzający mogli obejrzeć magazyn zbiorów specjalnych, pokaz multimedialny na elewacji gmachu CBW czy filmy wyświetlane w ramach wojskowego kina historycznego. Biblioteka zorganizowała także koncert oraz pokaz musztry paradnej.

To jednak nie koniec świętowania. Jeszcze dziś o 19.00 przed pomnikiem Poległych w 1920 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbędzie się capstrzyk i apel pamięci. Niedzielne obchody zakończy capstrzyk wojskowy w Ossowie przy krzyżu ks. mjr. Ignacego Skorupki.

Jutro na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędą się centralne uroczystości, w tym odprawa wart oraz wręczenie nominacji generalskich. Wojsko zaprasza też na kolejne pikniki m.in. w Oleśnicy, Pabianicach, Przemyślu i Łomży. Dokładny plan wydarzeń można znaleźć na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej.

