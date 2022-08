Wojsko świętuje, przyłącz się!

Wicepremier Mariusz Błaszczak odwiedził uczestników pikniku w Ossowie. Przypomniał, że święto Wojska Polskiego przypada w rocznicę Bitwy Warszawskiej, podczas której „nasi przodkowie powstrzymali bolszewicką nawałę i uratowali Europę, świat przed zalewem rosyjskiego bolszewizmu”. Dodał, że teraz również mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest zatrzymanie imperium rosyjskiego. – Dziś zadaniem całego świata jest zatrzymanie tego pochodu zła. A zatrzymujemy to zło wspierając Ukrainę i budując silne Wojsko Polskie – powiedział Mariusz Błaszczak. Szef MON-u zachęcał, aby uczestnicy pikniku odwiedzali znajdujące się tuż obok stoisko „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, gdzie można otrzymać informację o różnych rodzajach służby wojskowej, zwłaszcza o nowej propozycji, czyli dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. – Czekamy na wszystkich tych, którzy chcą przystąpić do Wojska Polskiego. Oferujemy naprawdę bardzo dobre warunki służby i godne uposazenie 4560 zł na początek. Potem oczywiście im staż wyższy, tym uposażenie wyższe. Ale przede wszystkim służba dla Polski! – wymieniał wicepremier zalety dobrowolnej zasadniczej służby.

– Zależy nam na tym, aby jak najwięcej ludzi było przeszkolonych, aby potrafiło posługiwać się bronią i wiedziało, jak się zachować w sytuacji kryzysowej – zaznaczył. Minister obrony podkreślił jednak, że trzeba zrobić wszystko, aby do takiej sytuacji nie doszło, ale – jak dodał – łacińska sentencja mówi: „Si vis pacem, para bellum”.

Mariusz Błaszczak mówił także, że miejsce pikniku nie jest przypadkowe, bo to właśnie pod Ossowem odbyła się bitwa, będąca częścią wielkiej wiktorii Polaków z 1920 roku. Dziś, na pamiątkę tamtych wydarzeń w miejscowości powstaje Muzeum Bitwy Warszawskiej. – Gmach już stoi, jest zadaszony, jeszcze w tym roku rozpoczną się prace wykończeniowe – mówił szef MON-u. Dodał, że w przyszłości za wystawę eksponatów w budynku będzie odpowiadało Muzeum Wojska Polskiego. – Już za rok będziemy mogli oglądać pierwsze wystawy upamiętniające Bitwę Warszawską – zaznaczył.



Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

Tymczasem podczas dzisiejszego pikniku żołnierze zaprezentowali sprzęt, jakim obecnie posługują się na służbie. Każdy, kto odwiedził dziś Ossów miał szansę zobaczyć czołg Leopard, kołowy transporter opancerzony Rosomak, samobieżny moździerz Rak, przeciwlotniczy zestaw Poprad, a także pojazdy wojsk specjalnych i Żandarmerii Wojskowej. Specjalnie dla uczestników wydarzenia stoiska przygotowały także jednostki i instytucje wojskowe, m.in. Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowe Biuro Historyczne, Muzeum Wojska Polskiego, Żandarmeria Wojskowa i oczywiście Wojskowy Instytut Wydawniczy, wydawca m.in. „Polski Zbrojnej”. Każdy, kto nas odwiedził, mógł bezpłatnie otrzymać nasze wydawnictwa oraz kupić album „Wojska Specjalne. Sprostać wyzwaniom”. Przez cały dzień można było posłuchać także koncertów wojskowych muzyków i tradycyjnie – spróbować wojskowej grochówki.

Czołgi K2 będą stacjonować na Mazurach

Tuż po wizycie w Ossowie, wicepremier pojechał do Iławy, gdzie odbywał się piknik zorganizowany przez 16 Dywizję Zmechanizowaną. Dziś tworzą ją 15 i 20 Brygada Zmechanizowana, 9 Brygada Kawalerii Pancernej, 11 Pułk Artylerii, 15 Pułk Przeciwlotniczy, 16 Pułk Logistyczny i 9 Batalion Dowodzenia. Jednak wkrótce ma się to zmienić. – Będziemy rozwijać jednostki 16 Dywizji, której dowództwo stacjonuje w Olsztynie. Chcemy doprowadzić do tego, aby liczyła ona nie trzy, a cztery brygady – powiedział podczas konferencji prasowej Mariusz Błaszczak. Poinformował również, że jedna z nowych jednostek powstanie w Ostródzie. – Wojsko Polskie wraca do Ostródy w postaci batalionu czołgów. Będzie on częścią 20 Brygady Zmechanizowanej – zaznaczył wicepremier. Dodał także, że 11 Pułk Artylerii z Węgorzewa zostanie przekształcony w brygadę.

Szef MON-u przekazał także informację, że czołgi K2 Black Panther, które Polska kupiła od Korei Południowej trafią właśnie do 16 DZ, w tym do nowej jednostki w Ostródzie. – To są bardzo dobre czołgi – powiedział. Wyjaśnił, że „czarne pantery” są lżejsze od Abramsów, które dostanie 18 Dywizja Zmechanizowana, aby bronić centralnego odcinka wschodniej granicy naszego kraju, określanego jako brama brzeska. – Jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z sąsiedztwa granicy z Rosją i z faktu, iż dziś Białoruś stała się częścią Rosji – powiedział. Dodał, że świadczą o tym chociażby próby „destabilizacji naszego kraju” przez kierowanie na granicę migrantów. Wicepremier podziękował wojskowym z 16 DZ, którzy przez wiele miesięcy chronili polsko-białoruską granicę, za to, że pozostała bezpieczna.

Falcon – Żelazny Bieg

Podczas dzisiejszego świętowania niespodziankę dla miłośników wojska przygotowali także żołnierze z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i 18 Dywizji Zmechanizowanej, którzy zaprosili do udziału w „Falconie – Żelaznym Biegu”. Śmiałkowie musieli przebiec 13-kilometrową trasę z Okuniewa do Ossowa wiodącą przez lasy wokół jednostek wojskowych, a także pokonać różnego rodzaju przeszkody, m.in. wspinać się po linach i pionowych ścianach, a także czołgać się pod… czołgiem. Próbę sprostania temu wyzwaniu podjęło niemal 200 osób. Najszybszy wśród mężczyzn był Sebastian Adamczuk, a wśród kobiet – Marlena Kostecka.



Film: Piotr Raszewski / ZbrojnaTV

Podium w kategorii „żołnierz – mężczyzna” zdominowali wojskowi z Żelaznej Dywizji. Pierwszy na mecie zameldował się plut. Maciej Kwarta z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. – To był fantastyczny bieg. Każde zawody są wyzwaniem, każdy walczy ze swoimi słabościami i czasem, w tym przypadku także przeszkodami. Ale jesteśmy żołnierzami i musimy być sprawni. Cały czas pracujemy, aby poprawiać swoją kondycję – mówił tuż po odebraniu nagrody. Natomiast drugie i trzecie miejsce zajęli reprezentanci 18 Dywizji Zmechanizowanej, a konkretnie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego: kpr. Sebastian Adamczuk i szer. Grzegorz Pawlak. W kategorii „kobieta-żołnierz” najlepiej spisała się st. sierż. Aleksandra Jakubczak, również reprezentująca batalion z Zamościa, trzecia była szer. Izabela Krzyzińska z 1 Brygady Pancernej. W biegu wystartował także gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik, który od wczoraj stoi na czele 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Dokładnie 24 godziny po przejęciu obowiązków dowódcy mogłem pobiec ze swoimi żołnierzami, którzy udowodnili, że ważny jest sprzęt, ważna jest technologia, ale najważniejsi są ludzie i team, jaki tworzą! – mówił w rozmowie z „Polską Zbrojną”, tuż po przekroczeniu mety.

Śpiewanie, wystawy…

Ale to nie koniec atrakcji, jakie Wojsko Polskie przygotowało z okazji swojego święta. Dziś wiele dzieje się m.in. na placu Piłsudzkiego w Warszawie, gdzie koncert i wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich rozpoczęło się od marszu Pierwszej Brygady. Także na placu uczniowie klas mundurowych zapraszają dziś na pokaz musztry paradnej. A my polecamy szczególnej uwadze wystawę „Najnowocześniejszy sprzęt w Wojsku Polskim”, którą przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Dzięki niej można nie tylko zobaczyć na fotografiach uzbrojenie, ktore jest lub wkrótce będzie służyć w Siłach Zbrojnych RP, lecz także zapoznać się z opisami technicznymi sprzętu, np. czołgu Abrams, armatohaubicy Krab, wyrzutni rakietowej HIMARS, myśliwca F-35, systemu przeciwlotniczy Piorun czy bezzałogowca Bayraktar. Wystawę na placu Piłsudskiego będzie można oglądać do wtorku, a w niedzielę – dodatkowo na błoniach stadionu PGE Narodowy, gdzie także odbędzie się piknik.

Dzisiejsze wydarzenia to bowiem dopiero początek wielkiego świętowania. Już jutro w 16 miejscowościach odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Dodatkowo, ci którzy przyjadą do stolicy, będą mieli niepowtarzalną okazję, aby porywalizować z żołnierzami w biegu na dystansie 5 km, który jutro odbędzie się na błoniach PGE Narodowego.

W niedzielę będzie można zobaczyć także, jak wygląda typowa baza wojskowa na misji, poczta polowa oraz porozmawiać z żołnierzami i obejrzeć wojskowy sprzęt. Oczywiście i tym razem nie zabraknie wojskowej grochówki! Tego dnia także zaprasza do siebie na dzień otwarty Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie.



Film: Michał Niwicz / ZbrojnaTV

Kulminacyjny moment obchodów święta Wojska Polskiego nastąpi jednak w poniedziałek. Wówczas również będzie można się spotkać z żołnierzami na piknikach, a w samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędzie się uroczysta odprawa wart. Natomiast po południu będzie można tu posłuchać koncertu orkiestr wojskowych państw NATO.

