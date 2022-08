Poczta Polska na Święto Wojska Polskiego

W placówkach pocztowych pojawiły się plakaty zapraszające na pikniki wojskowe, organizowane przez MON z okazji przypadającego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego. W ramach nadchodzących uroczystości, 14 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie swoje stoisko otworzy także Poczta Polska.

Klienci placówek pocztowych mogą zapoznać się z nową akcją „WEEKEND Z WOJSKIEM 13–15 SIERPNIA 2022”. Informacje o niej zostały umieszczone na plakatach reklamujących imprezę. Pikniki wojskowe odbędą się w 50 miejscowościach na terenie całego kraju. Celem akcji jest nie tylko uczczenie wielkiego zwycięstwa polskiego oręża w Bitwie Warszawskiej (1920), ale także promocja dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W ramach uroczystości, Poczta Polska zaprasza 14 sierpnia w godzinach 8:45–18:00 do odwiedzenia swojego specjalnego stoiska filatelistycznego na warszawskim Stadionie Narodowym.

- Poczta Polska, przyłączając się do promocji tych wartościowych i pełnych atrakcji pikników, umacnia także swój wizerunek jako operatora promującego postawy patriotyczne i służbę Ojczyźnie. Dzięki posiadaniu rozwiniętej sieci placówek możemy dotrzeć z akcją plakatową do każdego zakątku kraju, co czyni nas niezawodnym partnerem dla instytucji publicznych – zaznacza Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.