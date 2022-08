WOT zacieśnia współpracę z Pocztą Polską

Podpisana dziś umowa jest więc kolejnym etapem współpracy między Pocztą Polską i WOT-em. Porozumienie zakłada m.in., że terytorialsi będą szkolić pracowników spółki, będą się odbywać wspólne treningi umiejętności wojskowych, w umowie przewidziano również współpracę kadry instruktorskiej i dydaktycznej obu stron. – Dzisiejsze porozumienie to naturalna konsekwencja działań, które prowadzimy już od dłuższego czasu. Dzięki niemu będziemy mogli podjąć jeszcze dalej idącą współpracę – mówił Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej SA. Podkreślał, że wojna za naszą wschodnią granicą udowodniła, jak ważne są kształcenie i rozwijanie postaw obronnych oraz właściwe współdziałanie pomiędzy kluczowymi podmiotami w państwie. – Postawa ukraińskich pocztowców pokazała, jak istotnym elementem państwa jest właśnie instytucja poczty. Na Ukrainie ona wciąż działa, zapewnia ciągłość funkcjonowania wojska ukraińskiego, jest także naturalnym zasobem rezerw osobowych dla sił zbrojnych – zaznaczył Zdzikot. I dodał: – Nasza umowa bez wątpienia wpłynie na umacnianie polskich zdolności obronnych poprzez przygotowanie żołnierzy i pocztowców do współpracy w sytuacjach kryzysowych i na wypadek wojny.

Poczta Polska to jeden z największych pracodawców w kraju. Spółka od dawna angażuje się na rzecz obronności, wspierając m.in. działania wojsk obrony terytorialnej, a ponad 220 żołnierzy WOT-u to na co dzień pocztowcy.

Wagę współpracy z Pocztą Polską podkreślał również gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca WOT-u, który podpisał umowę. – Zrobimy wszystko, by się wzajemnie wzmacniać, a to porozumienie stworzy nam platformę do działania na wszystkich szczeblach, pomiędzy poszczególnymi elementami systemu obronnego – mówił generał.

Podczas spotkania Tomasz Zdzikot przypomniał, że w lipcu Poczta Polska wprowadziła program „Powitanie z bronią” adresowany do jej pracowników, którzy chcieliby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się bronią. – Spotkał się on z bardzo pozytywnym odbiorem. W ciągu kilku dni od uruchomienia go zgłosiło się ponad 1000 pracowników firmy. To pokazuje, jak duża jest potrzeba pozyskiwania wiedzy obronnej – mówi prezes Poczty Polskiej.

Generał Kukuła z kolei zapewnił, że jeśli instytucja zdecyduje się na rozwijanie programu, może w pełni liczyć na WOT. – Jesteśmy do dyspozycji, jeśli trzeba będzie zwielokrotnić liczbę przeszkolonych, aby każdy z pracowników, który zdecyduje się posiąść kompetencje z zakresu obsługi broni, mógł je uzyskać – zapowiedział dowódca WOT-u.

Podpisana dziś umowa wpisuje się w szereg działań, które Poczta Polska podejmuje na rzecz promocji oraz kształcenia postaw patriotycznych i proobronnych. W ubiegłym roku spółka została laureatem konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”, wydała też znaczek okolicznościowy formacji, a od maja 2022 roku w Poczcie Polskiej funkcjonuje innowacyjny program „Ramię w ramię z WOT” skierowany do jej pracowników, którzy są terytorialsami. Zakłada on m.in. udział pocztowców w budowaniu powszechnej gotowości do obrony terytorium RP, zdobywanie umiejętności wojskowych, które mogą przydać się współpracownikom oraz społecznościom lokalnym. Każdy z pracowników po szkoleniu wojskowym oraz przysiędze w WOT może liczyć na dodatkowe dwa dni płatnego urlopu, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach, a także zniżki przy rezerwacji miejsc w ośrodkach wypoczynkowych i pokojach gościnnych należących do Poczty.