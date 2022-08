Włoscy lotnicy w Malborku

Włoskie Eurofighter F-2000A pochodzą z 4, 36, 37 i 51 skrzydła włoskich sił powietrznych i zostaną w Malborku trzy miesiące. Będą współpracowały z myśliwcami z Węgier i Niemiec, które pełnią misję Baltic Air Policing na Litwie i w Estonii. Ale do ich zadań będzie również należało wsparcie polskich pilotów podczas dyżurów bojowych prowadzonych w polskiej przestrzeni powietrznej.– Tworzymy natowską tarczę powietrzną, zwiększamy spójność państw członkowskich i gwarantujemy integralność terytorialną członków Sojuszu – mówił dowódca włoskich lotników.

Kontyngent White Eagle oficjalnie rozpoczął działalność 1 sierpnia. W Polsce włoskich pilotów powitał m.in. gen. dyw. Cezary Wiśniewski, zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. – Dziś nie ma nic ważniejszego w tej części świata niż ochrona państw NATO i utrzymanie w nich pokoju. Włoski rząd i włoskie siły powietrzne angażują się w to zadanie każdego dnia – mówił podczas ceremonii powitania płk Salvatore Florio, dowódca włoskiego kontyngentu.

Wspólne misje z myśliwcami z Węgier, Niemiec, a także z Polski – to zadania czterech włoskich Eurofighterów, które od tygodnia stacjonują w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Ich załogi będą przez trzy miesiące w ciągłej gotowości do wzbicia się w powietrze, gdy niezidentyfikowany statek powietrzny będzie próbował naruszyć przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich.

Wszystkie myśliwce biorące udział w misji, patrolujące przestrzeń krajów bałtyckich, są dowodzone przez Sojusznicze Dowództwo Powietrzne w Ramstein.

W Baltic Air Policing, natowskiej misji, która została rozszerzona po aneksji Krymu, Włosi uczestniczą od 2015 roku. Ale w Polsce stacjonują po raz pierwszy. W Malborku w ramach misji stacjonowały już myśliwce z Portugalii i Turcji, które wykonywały patrole oraz ćwiczenia.

Eurofighter Typhoon jest to dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy, zbudowany przez trzy europejskie koncerny lotnicze – Alenia Aeronautica, BAE Systems i EADS. W 2004 roku w Typhoony zostały wyposażone siły powietrzne Włoch i Niemiec, potem kupili je także m.in. Brytyjczycy i Hiszpanie.

Tym, co wyróżnia Eurofightery spośród innych myśliwców, jest system PIRATE (Passive Infra-Red Airborne Track Equipment) – urządzenie do pasywnego śledzenia w podczerwieni statków powietrznych. Samolot jest jak radar, wykrywa cele, ale sam nie emituje żadnego promieniowania. Podczas wykonywania zadań przeciwko celom naziemnym lub nawodnym PIRATE umożliwia identyfikację celu i naprowadzenie. System jest podłączony do wyświetlacza na hełmie pilota. Pierwszy Eurofighter Typhoon z systemem PIRATE został przekazany siłom powietrznym Włoch w sierpniu 2007 roku.

Samoloty Typhoon (maszyny Brytyjczyków) brały już udział w działaniach bojowych – podczas operacji „Shader” nad Syrią w 2021 roku.