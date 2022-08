Gwiazdy Diamentowej Ligi w Chorzowie

Z kolei w czwórkach reprezentantki Polski triumfowały z czasem 1 min 30,70 s – drugą na mecie osadę z Australii pokonały o 2,08 s. Trzecie Meksykanki straciły do Polek 2,54 s. Przed rokiem polska osada w nieco zmienionym składzie (Naja, Puławska, szer. Helena Wiśniewska i Justyna Iskrzycka) wywalczyła brąz na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Trzeci złoty medal dla Biało-Czerwonych zdobył w konkurencji C1 200 m Oleksii Koliadycz. Trzy srebrne medale wywalczyli: kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak (w C2 500 m), Aleksander Kitewski, Arsen Śliwiński, Wiktor Głazunow i Norman Zezula (C4 1000 m) oraz Sylwia Szczerbińska, Aleksandra Jacewicz, Katarzyna Szperkiewicz i Julia Walczak (C4 500 m). Jedyny brązowy krążek zaś zdobyli Aleksander Kitewski i Sylwia Szczerbińska w konkurencji C2 mix 500 m. Blisko podium była również szer. Katarzyna Kołodziejczyk, która wraz z Martą Walczykiewicz uplasowała się na czwartej pozycji w finale dwójek na 200 m. Polska w klasyfikacji medalowej mistrzostw zajęła trzecie miejsce – przegraliśmy z reprezentacjami Hiszpanii i Węgier, które zdobyły po cztery złote krążki.

Żołnierze z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego rywalizowali też podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej, który po raz pierwszy w historii został zaliczony do Diamentowej Ligi. Co ciekawe, dyrektorem sportowym rozgrywanego po raz pierwszy w Polsce mityngu Diamentowej Ligi był sierż. rez. Piotr Małachowski, do niedawna jeszcze zawodnik CWZS-u. „Machałkowi” na Stadion Śląski, zwany „Kotłem Czarownic”, udało się ściągnąć kilkudziesięciu medalistów ostatnich mistrzostw świata w Eugene (USA). W Chorzowie wojskowi sportowcy spisali się bardzo dobrze. Mar. Wojciech Nowicki w rzucie młotem uplasował się na drugim miejscu, szer. Natalia Kaczmarek w biegu na 400 m także była druga, a szer. Malwina Kopron w rzucie młotem zajęła trzecie miejsce.

Niestety, konkurs rzutu młotem kobiet i mężczyzn nie był punktowany do cyklu Diamentowej Ligi. Szer. Natalia Kaczmarek, zajmując drugie miejsce w biegu na 400 m, powiększyła swój dorobek w DL do 17 oczek i plasuje się w klasyfikacji generalnej na drugiej pozycji. Prowadzi z 18 pkt Stephenie Ann McPherson z Jamajki. Na dodatek reprezentantka Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego wynikiem 49,86 s ustanowiła rekord życiowy i jako druga w historii Polka przebiegła 400 m poniżej 50 s – wcześniej uczyniła to, bijąc trzy razy rekord Polski Irena Szewińska: w 1974 roku w Warszawie (uzyskała wynik 49,9 s) oraz w 1976 roku w Bydgoszczy (49,75 s) i na igrzyskach olimpijskich w Montrealu (49,29 s). Kaczmarek przegrała jedynie z Holenderką Femke Bol, która wynikiem 49,75 s ustanowiła rekord swojego kraju. Trzecie i czwarte miejsca zajęły Jamajki Candice McLeod i McPherson, piąte st. szer. Anna Kiełbasińska, a dziewiąte szer. Justyna Święty-Ersetic.

Reprezentanci CWZS-u byli też widoczni w innych konkurencjach. Szer. Sofia Ennaoui w biegu na 1500 m zajęła piątą pozycję z czasem 4 min 1,39 s. Piątą lokatę wywalczył również w biegu na 800 m mar. Patryk Dobek. Na siódmym miejscu zakończyli rywalizację szer. Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą i szer. Marcin Krukowski w rzucie oszczepem. Ósmy w konkursie pchnięcia kulą był st. szer. Jakub Szyszkowski. Z kolei w biegu eliminacyjnym na 100 m przez płotki zaprezentowała się publiczności halowa wicemistrzyni świata w pięcioboju szer. Adrianna Sułek. W pojedynku z płotkarkami nie udało jej się wywalczyć awansu do finału, w którym Pia Skrzyszowska zajęła czwarte miejsce (wynikiem 12,51 s pobiła swój rekord życiowy i rekord Europy młodzieżowców). Bieg wygrała, z czasem 12,34 s, mistrzyni olimpijska Amerykanka Jasmine Camacho-Quinn.

Emocji kibicom dostarczyli też zawodnicy rywalizujący w skokach o tyczce. Tu gwiazdą był rekordzista świata Szwed Armand Duplantis. Obecny mistrz świata w trzeciej próbie pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6,10 m. Rekordu świata – 6,21 m – już nie zamierzał poprawiać, ale obiecał organizatorom mityngu, że na pewno wróci do Chorzowa i ponownie zaprezentuje się polskiej publiczności. Z innych gwiazd znakomicie spisała się Jamajka Shelly-Ann Fraser-Pryce, która w ostatniej konkurencji mityngu przebiegła 100 m w czasie 10,66 s – najlepszym w tym roku na świecie.