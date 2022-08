Nowy dowódca 18 Dywizji

Gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik zostanie nowym dowódcą 18 Dywizji Zmechanizowanej. Akt mianowania na to stanowisko oficer odebrał z rąk wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Natomiast gen. dyw. Jarosław Gromadziński, który do tej pory stał na czele tego związku taktycznego, został skierowany do służby w strukturach międzynarodowych.

O zmianie na stanowisku dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej poinformowało dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej. „Wicepremier Mariusz Błaszczak wyznaczył gen. bryg. Arkadiusza Szkutnika na dowódcę 18 Dywizji Zmechanizowanej” – zakomunikował resort obrony za pośrednictwem Twittera. Oficer rozpocznie służbę na nowym stanowisku w poniedziałek 8 sierpnia.

Gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, ukończył także studia wyższe i podyplomowe na Akademii Oborny Narodowej. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 2 Pułku Przeciwlotniczym. Służył też w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 3 Pułku Przeciwlotniczym, 2 Brygadzie Zmechanizowanej, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także na różnych stanowiskach w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.