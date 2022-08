Terytorialsi na szkoleniu z amerykańskimi instruktorami

Zakończył się pierwszy cykl szkoleń polskich terytorialsów organizowanych przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej we współpracy z instruktorami z Gwardii Narodowej Stanu Illinois. W ciągu trzech miesięcy kilkuset żołnierzy wzięło udział w kursach operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, medycyny pola walki - COMBAT MEDIC, oraz snajperów. Na zakończenie ostatniego modułu organizowanych kursów do Centrum Szkolenia WOT przybył zastępca dowódcy Gwardii Narodowej Stanu Illinois - generał Rodney Boyd.

- To moja trzecia wizyta w Polsce, ale pierwsza w Centrum Szkolenia WOT. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego co tu robicie i jak to wszystko wygląda i mam nadzieję, że będę mógł dalej oglądać jak wspaniale rozwija się CSWOT. Szkolenie odbywa się w sposób bardzo prawdziwy, a żołnierze i instruktorzy podchodzą do swojej roboty bardzo poważnie przez co mamy bardzo dobrze zorganizowane zajęcia. Oczywiście będziemy dalej współpracować z polskimi terytorialsami. Jestem już po rozmowie z Dowódcą o tym co jeszcze możemy zrobić aby jeszcze mocniej zaangażować się w pomoc w działalności szkoleniowej Polskich Wojsk Obrony Terytorialnej - powiedział generał Rodney Boyd, zastępca dowódcy Gwardii Narodowej Stanu Illinois,

W ciągu ostatnich trzech miesięcy dla terytorialsów z różnych Brygad OT z całego kraju, CSWOT we współpracy z Gwardzistami ze stanu Illinois zorganizowało kilkanaście edycji specjalistycznych kursów. Ich głównym celem była wspólna wymiana doświadczeń oraz przyspieszenie szkolenia żołnierzy WOT w zakresie zwalczania czołgów, prowadzenia ognia precyzyjnego oraz zwiększanie nasycenia formacji specjalistami medycyny pola walki. - Tą edycją szkolenia snajperów kończymy pierwszy cykl kursów organizowanych we współpracy z Gwardzistami. Ostatnie trzy miesiące pozwoliły nam na przeszkolenie kilkuset żołnierzy, ale przede wszystkim na wymianę wiedzy i doświadczeń z amerykańskimi instruktorami. Teraz mamy chwilę czasu na krótkie podsumowanie ostatnich przeprowadzanych edycji kursów i wyciągnięcie jak największej liczby wniosków, aby w przyszłości móc realizować je na jeszcze wyższym poziomie i dla jeszcze większej liczby żołnierzy - dodał płk Edward Chyła, komendant Centrum Szkolenia WOT.