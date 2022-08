Cyberkonkurs MON-u

Ministerstwo Obrony Narodowej szuka wśród badaczy cyberprzestrzeni prawdziwych talentów i zachęca do udziału w konkursie o nagrodę im. Mariana Rejewskiego. Swoje prace licencjackie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie na temat cyberbezpieczeństwa i kryptologii można zgłaszać do 12 sierpnia. Do wygrania jest łącznie 50 tys. zł.

Od czterech lat Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje konkurs o nagrodę imienia Mariana Rejewskiego, wybitnego matematyka, kryptologa, który w 1932 roku rozszyfrował kod Enigmy. Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością wśród studentów i doktorantów zajmujących się tematem cyberbezpieczeństwa i kryptologii. – Od pierwszej edycji na konkurs nadesłano ponad 120 prac. Jak na tak specjalistyczną dziedzinę wiedzy to bardzo dużo – mówi płk Grzegorz Wielosz, szef Oddziału Współpracy Międzynarodowej Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, rzecznik prasowy Dowództwa Komponentu WOC.

Zasady udziału w konkursie są proste. Wystarczy zgłosić swoje prace naukowe na temat cyberbezpieczeństwa i kryptologii. Oceni je jury złożone z ekspertów z tej dziedziny. W jego składzie m.in. przedstawiciele z Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz innych instytucji.