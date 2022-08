Armata nowej generacji dla Kormoranów

Na razie na lądowych strzelnicach i w laboratoriach, niebawem na morzu – rozpoczęły się testy okrętowego systemu uzbrojenia OSU-35K, w który mają być wyposażone budowane właśnie niszczyciele min Kormoran II. Specjaliści sprawdzają, w jaki sposób zachowuje się konstrukcja po przeprowadzonych ostatnio modyfikacjach.

Sercem OSU-35K jest 35-milimetrowa armata, która może prowadzić ogień w trybie automatycznym, półautomatycznym i ręcznym. W ciągu minuty potrafi wystrzelić nawet 550 pocisków i razić cele znajdujące się w odległości 5 km. W ich namierzeniu pomaga zintegrowana głowica obserwacyjno-śledząca ZGS-35K, wyposażona w kamerę termowizyjną, kamerę światła dziennego oraz dalmierz.

Prace nad systemem OSU-35 trwają od prawie dekady. W tym czasie zdążył on już przejść testy na morzu. W 2016 roku prototypowy egzemplarz trafił na korwetę ORP „Kaszub”. Trzy lata później marynarze zaliczyli sprawdzian z obsługi systemu, strzelając pod okiem ekspertów na jednym z morskich poligonów. Potem powstał prototyp numer dwa. Konstruktorzy sięgnęli po inne materiały opracowane na bazie włókien węglowych, co pozwoliło zredukować jego masę o niemal tonę – z 4,3 tys. kg do 3,3 tys. System został w ten sposób dostosowany do potrzeb niszczycieli min Kormoran II – jednostek mniejszych od „Kaszuba”, do tego zbudowanych z amagnetycznej stali. W nazwie drugiego prototypu pojawiła się litera „K”.