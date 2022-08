Kolejni ochotnicy dobrowolnej służby

Już ponad 1420 ochotników przeszło szkolenie podstawowe w ramach dwóch turnusów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dziś przed taką szansą stają kolejni kandydaci – w 12 jednostkach w całej Polsce rusza właśnie trzeci turnus. Weźmie w nim udział 778 osób. Jednocześnie trwają skrócone szkolenia dla absolwentów klas wojskowych. Ostatni tegoroczny turnus rozpoczyna dziś ponad 270 młodych ludzi.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby wprowadzony Ustawą o obronie ojczyzny. Składa się z dwóch etapów: 28-dniowego szkolenia podstawowego, zakończonego przysięgą wojskową oraz trwającego do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego połączonego z wykonywaniem obowiązków na konkretnym stanowisku służbowym. Odbycie pełnego cyklu służby to dla ochotników pierwszy krok na drodze do ubiegania się o powołanie w szeregi armii zawodowej.

Pierwsi powołani stawili się w jednostkach na początku czerwca, kolejni w lipcu. Jak dotąd szkolenie podstawowe w ramach dwóch turnusów ukończyły 1424 osoby. Ochotnicy II turnusu, w sumie ponad 730 osób, przysięgę złożyli pod koniec minionego tygodnia. Część z nich szkoliła się w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. – Na szkolenie stawiło się u nas 86 osób, ukończyło je 71. Po przysiędze wojskowej, 34 ochotników rozpoczęło już etap specjalistyczny. 13 osób szkoli się w naszej brygadzie, pozostali w różnych jednostkach w całym kraju – mówi por. Jacek Piotrowski, oficer prasowy 1 Brygady.

Dziś kolejni ochotnicy stawili się w wojsku. W trzecim już tegorocznym turnusie dobrowolnej służby weźmie udział w sumie 778 ochotników. Będą się szkolić w 12 jednostkach wojskowych. To m.in. trzy brygady zmechanizowane: 2 w Złocieńcu, 20 w Bartoszycach i 19 w Chełmie, a także 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich (14 das w Jarosławiu i 16 bsap w Nisku), 5 Pułk Artylerii w Sulechowie, 41 Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin, Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, 2 Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie, 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu i 10 Pułk Dowodzenia we Wrocławiu.

– Będzie to już trzeci, organizowany w naszej brygadzie, turnus dobrowolnej służby. Dopiero co przysięgę złożyło 88 osób, a dziś przyjęliśmy kolejne około 100 osób. Pod okiem instruktorów, mających doświadczenia m.in. ze służby przygotowawczej, przejdą one szkolenie w 19 Batalionie Zmechanizowanym – mówi por. Szymon Głazowski, rzecznik prasowy 19 BZ. W okresie niespełna miesięcznego szkolenia ochotnicy będą przyswajać zasady żołnierskiego rzemiosła: nauczą się wojskowych regulaminów, poznają podstawy taktyki, łączności oraz zasady posługiwania się bronią. Szkolenie zakończą 28 sierpnia.

Do końca roku MON zaplanowało jeszcze trzy turnusy dla ochotników. Odbędą się one w terminach: 5 września – 2 października, 3-30 października, 14 listopada – 11 grudnia.

Równocześnie w wojsku trwają turnusy szkoleniowe DZSW dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, uczestników programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. W przypadku tej grupy ochotników szkolenie podstawowe jest jednak krótsze, bo trwa jedyne 12 dni. W dwóch pierwszych, zorganizowanych od 27 czerwca do 8 lipca oraz 4–15 lipca, wzięło udział odpowiednio 221 i 136 osób. Dziś, na trzeci, ostatni w tym roku turnus stawiło się 277 absolwentów. Ich szkolenie potrwa do 12 sierpnia.

O powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może ubiegać się ochotnik minimum 18-letni, który m.in. posiada polskie obywatelstwo, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i nie był karany za przestępstwo umyślne. Osoba zainteresowana szkoleniem musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek o powołanie do dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji.

Więcej szczegółów można uzyskać w WCR lub dzwoniąc na infolinię 800 180 110 (działa codziennie od 8.00 do 22.00). Akces do służby można też zgłosić poprzez portal rekrutacyjny Wojska Polskiego.