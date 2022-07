Święto 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

- 3 Podkarpacka Brygady Obrony Terytorialnej obecnie liczy cztery tysiące żołnierzy - to największa i najliczniejsza jednostka w Wojskach Obrony Terytorialnej. Przez te 5 lat towarzyszyło nam wiele wyzwań. Wasza pasja i zacięcie w dążeniu do budowy potencjału obronnego była i jest widoczna na każdym kroku. Nieszablonowe rozwiązania i innowacyjne podejście sprawiają że poziom wyszkolenia żołnierzy 3. PBOT z roku na rok wzrasta. Wielokrotnie reprezentowaliśmy Siły Zbrojne podczas prestiżowych zawodów krajowych jak i międzynarodowych, zajmując czołowe miejsca w elitarnych zawodach w strukturach NATO na terytorium Europy. Naszą interoperacyjność zwiększamy szkoląc się w SRO, ćwicząc z wojskami operacyjnymi czy też sojuszniczymi z USA, Kanady oraz Estonii. Którzy również zaszczycili nas swoją obecnością podczas obchodów święta naszej brygady. Naszą Brygadę budujemy na solidnym fundamencie - wartościach i zasadach, które są dla nas żołnierzy - drogowskazem. Na nich budujemy także społeczną odpowiedzialność za mieszkańców województwa podkarpackiego. Żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej od samego początku brali udział w licznych akcjach o charakterze kryzysowym: pandemia, powodzie, poszukiwania zaginionych osób, kryzys na granicy polsko - białoruskiej czy wsparcie podmiotów przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Osiąganie wyznaczonych celów jest możliwe dzięki dobrej współpracy m.in. ze szkołami, uczelniami, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną oraz administracją rządową i samorządową.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart odczytała list premiera Mateusza Morawieckiego, skierowany do uczestników uroczystości: - Dzisiejsze święto to dzień szczególny nie tylko dla żołnierzy, ale również dla mieszkańców całego Podkarpacia, którzy mogą być dumni, że mają pośród siebie profesjonalistów gotowych do obrony o każdej porze dnia i nocy. Gwarancją takiej postawy jest motto Brygady, widniejące na mundurze każdego z jej żołnierzy „zawsze gotowi. Zawsze blisko”. Są to słowa wiarygodne, które wielokrotnie zostały potwierdzone w praktyce – czytamy w liście Prezesa Rady Ministrów.

Dowódca 3 PBOT podziękował wszystkim za udział w wydarzeniu. Uroczystość była również okazją do wręczenia wyróżnień dla kombatantów, żołnierzy, pracowników oraz pracodawców a także złożenia gratulacji.

W uroczystości święta Brygady uczestniczyło ponad czterystu żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, strzelcy ze ZS „Strzelec" Józefa Piłsudskiego oraz przybyli kombatanci, goście i mieszkańcy Rzeszowa. Podczas uroczystych obchodów święta Brygady najcenniejszym i niepowtarzalnym darem jakim jest krew podzieliło się ponad stu żołnierzy. Tym samym padł rekord w historii 3 Podkarpackiej Brygady OT i zebrano ponad 50 litrów krwi.

W ramach pikniku żołnierze 3.PBOT przygotowali wiele atrakcji, m.in. pokazy uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego służb mundurowych. Jedną z atrakcji był dynamiczny pokaz przeprowadzenia zasadzki z użyciem środków pozoracji pola walki. Zainteresowani służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej mieli okazję porozmawiać z żołnierzami - rekruterami 3.PBOT. Dla dzieci przygotowane były animacje i zabawy. Uroczystości zakończyła defilada wojskowa. Na czele defilady wojsko prowadził dowódca uroczystości, mjr Wojciech Skrzypek. Licznie zgromadzeni goście podczas święta Brygady mieli okazję zobaczyć m.in. słynnego „Jeepa" w barwach 5 Kresowej Dywizji Piechoty, która walczyła pod Monte Cassino czy też pancerny wóz zwiadu „Dingo" z dowództwa 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa.

Świętując ten dzień pamiętamy o podjętym przez nas w stosunku do naszych bohaterów i poprzedników - żołnierzy Armii Krajowej - zobowiązaniu, że naszą codzienną służbą i poświęceniem chcemy upewnić ich o tym, że ich marzenia i dążenia do wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski nie były mrzonkami. Trud służby Ojczyźnie, w oparciu o wartości i ideały, które przyświecały żołnierzom Armii Krajowej - niezłomnym wojownikom walki o wolność i niepodległość pozwala Nam z dumą patrzeć w przyszłość.

Tekst: ppor. Magdalena MAC/ p.o. oficer prasowy 3 PBOT