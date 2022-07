Terytorialsi złożyli przysięgę w Stargardzie

W sobotę 61 żołnierzy z bagnetami na broni stanęło w szyku na Rynku Staromiejskim w Stargardzie by złożyć wojskową przysięgę. Na to miejsce terytorialsów zaprosił bowiem prezydent Stargardu - miasta o wojskowych tradycjach - Rafał Zając. W uroczystości wzięli udział także m.in. wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik, przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej poseł Michał Jach, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Agencji Mienia Wojskowego, samorządowcy, przedstawiciele jednostek wojskowych i służb mundurowych oraz kombatanci.

Przysięgę żołnierzy przyjął dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Borowczyk. W przemówieniu do żołnierzy podkreślił, że docenia i szanuje ich decyzję o wstąpieniu do WOT i wyborze szkolenia wojskowego zamiast wakacyjnego wypoczynku. - Aby odpocząć po roku pracy czy nauki, wielu wybiera wakacje nad polskim morzem, wędrówki po górach, relaks nad jeziorem czy wyjazd za granicę. Wy dokonaliście wyboru, który niesie ze sobą wieli wysiłek a wynika z miłości Ojczyzny i chęci niesienia pomocy najbliższym, Waszym sąsiadom, lokalnej społeczności Pomorza Zachodniego - mówił płk Borowczyk. - W czasie „Wakacji z WOT” pokonaliście siebie, by przetrwać ciężkie, szesnastodniowe szkolenie podstawowe. Z bronią, w umundurowaniu, w upale, szkoliliście się i wytrwaliście. Jestem pełen podziwu dla Was i dziękuję Wam za podjętą decyzję o wstąpieniu w szeregi zachodniopomorskich terytorialsów - dodał.

Żołnierze, którzy złożyli przysięgę na stargardzkim rynku podkreślali, że ich główną motywacją do wstąpienia w szeregi WOT był patriotyzm i gotowość do obrony Ojczyzny. - Chcę uczyć się żołnierskiego rzemiosła i doskonalić fizycznie. Zdaję sobie sprawę z tego, że w zaistniałej sytuacji za naszą wschodnią granicą muszę przejść szkolenie wojskowe - podkreśla szer. Filip Markowski, na co dzień pracownik platform wiertniczych z uprawnieniami linowymi i wysokościowymi. - Na szkolenie poświęciłem urlop u norweskiego pracodawcy, ale jestem przekonany o słuszności swojej decyzji. Są sprawy najważniejsze.

- Chciałem się sprawdzić. Tata wiele opowiadał mi o wojsku i byłem ciekaw, czy dam sobie radę - dodaje szer. Jakub Piszcz, uczeń z VI LO w Koszalinie. - Było ciężko, także przez panujące w trakcie naszej „szesnastki” upały, ale podoba mi się praca w zespole, działania taktyczne, szkolenie było bardzo ciekawe.

Po zakończeniu uroczystości goście, rodziny żołnierzy oraz przybyli na Rynek Staromiejski mieszkańcy Stargardu mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem i uzbrojeniem żołnierzy 14 ZBOT, mogli także posilić się wojskową grochówką.

„Wakacje z WOT” adresowane były szczególnie do osób, które nie miały dotąd do czynienia z wojskiem i chciały poświęcić wolny czas na szkolenie wojskowe: pełnoletni uczniowie, studenci, nauczyciele czy inni, którzy w ten sposób chcieli wykorzystać okres letniego wypoczynku. Większość z tych, którzy złożyli w sobotę przysięgę wojskową to ludzie młodzi: 36 osób nie ukończyło jeszcze 25 lat. 21 z nich to studenci. 16 nowych żołnierzy to kobiety (to charakterystyczne, bo w 14 Zachodniopomorskiej Brygadzie OT statystycznie prawie co czwarty żołnierz to kobieta).

14 Zachodniopomorska Brygada OT liczy dziś już ponad tysiąc żołnierzy (wliczając ochotników i żołnierzy zawodowych). A powiększy się jeszcze bardziej z końcem wakacji. Bo w drugiej połowie sierpnia rusza druga edycja „Wakacji z WOT”. Tym razem szkolenie odbędzie się nad morzem, organizowane przez 142 batalion lekkiej piechoty w Trzebiatowie. Chętni, którzy chcą wstąpić w szeregi zachodniopomorskich terytorialsów powinni zgłaszać się do Wojskowych Centrów Rekrutacji lub kontaktować z żołnierzami - rekruterami, którzy mieszkają w ich powiecie. Kontakt do rekruterów znajduje się pod adresem: rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl

Tekst: Marcin Górka/ rzecznik prasowy 14 ZBOT