Pobiegnij razem z żołnierzami!

Już 13 i 14 sierpnia masz okazję wystartować w biegach o niepowtarzalnym charakterze przygotowanym przez żołnierzy w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego! Zapraszamy na dwa wyjątkowe, sportowe wydarzenia: „FALCON Żelazny bieg” i „5 z żołnierzem”.

„FALCON Żelazny bieg” - zmierz się z trudnościami i niespodziankami czyhającymi na trasie!

Twoja wytrzymałość to kluczowy element podczas biegu ale równie istotne będą atuty siły i sprawności ogólnej. Na Twojej drodze staną między innym czołgi oraz przeszkoda wodna – reszta pozostaję niespodzianką. Organizatorzy biegu podkreślają, że udział w biegu to niezwykła okazja, aby poczuć się jak na poligonie. Zawodnicy, którzy staną do rywalizacji będą mieli do pokonania 13 km. Uczestnicy „FALCON Żelazny Bieg” wystartują z m. Okuniew (przy OSP/Rynek). Zakończenie i meta biegu zostały zaplanowane w Ossowie, gdzie przebiega szlak Bitwy Warszawskiej 1920.