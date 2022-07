Promocja oficerska żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

W minioną niedzielę 17 lipca na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się promocja oficerska absolwentów kursu „AGRYKOLA” oraz żołnierzy rezerwy. Szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zasiliło pięciu nowych oficerów.

17 lipca br., na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, 60 absolwentów kursu oficerskiego „Agrykola” Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymało promocję oficerską. Dzień wcześniej, 16 lipca 2022 r., wręczono patenty oficerskie w Zegrzu.

To już kolejna promocja żołnierzy OT, którzy ukończyli szkolenie tradycjami sięgającymi do szkoły podchorążych rezerwy piechoty „Agrykola”. Założeniem projektu jest znalezienie urodzonych przywódców, którzy posiadają naturalne predyspozycje oraz wiedzę do tego, by zostać oficerem OT.