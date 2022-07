Sprawdzian z przywództwa

Na moduł praktyczny poświęcone było 2/3 czasu całego kursu. Podczas tego etapu w praktyce sprawdzania była umiejętność dowodzenia sekcją, ponieważ stanowiska dowódcy oraz zastępcy podlegały stałej rotacji. Od początku do końca odbywał się w warunkach poligonowych. Żołnierze bytowali w tymczasowych schronieniach, bez dostępu do bieżącej wody. Zapasy były dostarczane do punktów podjęcia, z których szkolący się musieli transportować je do bazy. Kursanci musieli wykonywać stawiane zadania poddani fizycznemu zmęczeniu potęgowanym przez zmienne warunki pogodowe (od upałów poprzez ulewne deszcze) i niedobór snu.

W kursie wzięło udział 50 żołnierzy z Wielkiej Brytanii, Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Jego organizatorami byli żołnierze The Royal Dragoon Guards. Jest to pułk brytyjskich wojsk lądowych, który specjalizuje się w prowadzeniu działań rozpoznawczych. W Polsce stacjonuje w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Było to kolejne wspólne przedsięwzięcie 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz The Royal Dragoon Guards. W ciągu ostatnich miesięcy polscy i brytyjscy żołnierze wspólnie zorganizowali kurs dla podoficerów młodszych WOT. Brali także udział w szkoleniu z walki w terenie zurbanizowanym.

Tekst: kpt. Łukasz Wilczewski/ oficer prasowy 1 PBOT