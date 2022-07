Przed nami jubileuszowa edycja MSPO

Podczas 30. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zobaczymy światowe premiery sprzętu wojskowego krajowych i zagranicznych firm, podpisane zostaną wielomilionowe kontrakty na dostawy uzbrojenia, odbędą się też debaty eksperckie. Szczegóły MSPO dopinane są właśnie na ostatni guzik, ale organizatorzy już zapewniają, że przed nami niezwykłe wydarzenie.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w 2022 roku będzie świętował jubileusz 30-lecia. Jedna z największych w Europie, obok paryskich Eurosatorów i londyńskich DSEI, imprez targowych odbędzie się w Kielcach od 6 do 9 września.

– Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od trzech dekad jest jedną z najważniejszych wystaw branży obronnej na świecie i jedyną w Polsce. MSPO stanowią grunt do nawiązywania relacji pomiędzy przedstawicielami światowej obronności, czego efektem jest podpisanie wielomilionowych kontraktów. To właśnie w Kielcach, w trakcie MSPO, odbywają się premierowe prezentacje najnowszych technologii – podkreśla dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce, organizatora imprezy. – W tym roku z okazji jubileuszu czeka nas impreza pod wieloma względami rekordowa. Zaprezentuje się ponad 600 wystawców z blisko 40 państw. To oznacza, że do Kielc przyjedzie o 50% więcej firm niż jeszcze rok temu. Spodziewamy się też około 18 tys. zwiedzających – podkreśla prezes.