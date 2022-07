Czy po szczycie NATO Polska jest bezpieczniejsza?

– Szczyt w Madrycie miał niewątpliwie charakter historyczny, odbywał się bowiem w kluczowym momencie dla bezpieczeństwa transatlantyckiego – zauważył wiceszef MON-u. Jako „historyczną” Ociepa określił również decyzję o umieszczeniu w Polsce siedziby dowództwa V Korpusu Armii USA. – To oznacza stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce – tłumaczył.

Z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa za najważniejsze uzgodnienia sojuszników wiceminister obrony uznał m.in.: utworzenie czterech nowych wielonarodowych batalionowych grup bojowych (które mają być formowane do poziomu brygad), dążenie do większej liczebności sił szybkiego reagowania, rozmieszczenie na wschodniej flance większej niż obecnie ilości sprzętu wojskowego i zapasów, zintensyfikowanie wspólnych szkoleń, zaproszenie do Paktu Północnoatlantyckiego Szwecji i Finlandii oraz wsparcie Ukrainy przez wszystkich członków NATO, a nie tylko przez pojedyncze państwa członkowskie.

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych zapewniał, że w Madrycie zostały zaakceptowane rozwiązania, które wzmocnią bezpieczeństwo Polski. Wśród największych sukcesów szczytu wymienił przyjęcie nowej koncepcji strategicznej NATO. – Ten dokument akcentuje kolektywną obronę jako główny cel działań Sojuszu – zaznaczył Piotr Wawrzyk. Wiceszef spraw zagranicznych podkreślił, że według nowej koncepcji NATO Rosja została uznana za „największe bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa” i nie może już być traktowana jak partner Sojuszu. Do sukcesów czerwcowego spotkania zaliczył jasną deklarację sojuszników, że „silna i niepodległa Ukraina jest nieodzowna dla stabilności układu północnoatlantyckiego”. – Szczyt w Madrycie był wielką manifestacją jedności Sojuszu – przekonywał. Przypomniał, że sojusznicy zadeklarowali nie tylko pomoc dla walczącej Ukrainy, lecz także „wsparcie dla państw wspierających” Kijów w walce o niepodległość. – W czasie szczytu prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska jest gotowa gościć Centrum Szkolenia NATO–Ukraina – dodał.

Szczyt NATO (29–30.06.2022) odbył się w Madrycie z udziałem przedstawicieli państw członkowskich i współpracujących z Sojuszem. To było pierwsze regularne spotkanie na szczeblu szefów państw i rządów po inwazji Rosji na Ukrainę (wcześniejsze miały charakter szczytów nadzwyczajnych). Po raz pierwszy zaproszono na obrady przedstawicieli Nowej Zelandii, Australii i Korei Południowej.