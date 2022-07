Niszczyciele czołgów dla Wojska Polskiego

W przyszłym roku do 14 Pułku Przeciwpancernego z Suwałk trafią pierwsze, prototypowe egzemplarze niszczycieli czołgów o kryptonimie „Ottokar-Brzoza”. A licząca osiem pojazdów bateria ogniowa powinna osiągnąć gotowość operacyjną za dwa lata – zadeklarował wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dziś została podpisana umowa ramowa na dostawy Ottokarów dla sił zbrojnych.

Porozumienie pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-Ottokar w sprawie opracowania, przebadania i dostarczenia wojsku bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów o kryptonimie „Ottokar-Brzoza” zatwierdził wicepremier Mariusz Błaszczak. Jak wyjaśniał szef MON-u, pojedyncza bateria Ottokarów będzie składać się z ośmiu pojazdów bojowych (kołowych z napędem 4×4). Każdy z nich zostanie uzbrojony w osiem przeciwpancernych pocisków kierowanych Brimstone o zasięgu 12 km.

– W baterii będą również wozy dowodzenia, wozy amunicyjne, wozy wsparcia technicznego i wozy rozpoznania. Jednostki będą więc przygotowane do tego, by sprostać wymogom dzisiejszego pola walki – podkreślał Mariusz Błaszczak. Dodał, że pierwsze prototypowe niszczyciele czołgów trafią do Wojska Polskiego w przyszłym roku. Broń ma być gotowa do walki najpóźniej w 2025 roku. – Chcemy, żeby pierwsze baterie osiągnęły gotowość operacyjną najpóźniej w ciągu najbliższych trzech lat. Myślę jednak, że ten termin możliwy jest do zrealizowania w krótszym czasie. Sądzę, że w przypadku pułku przeciwpancernego w Suwałkach będziemy mieć gotowość operacyjną za dwa lata – mówił wicepremier. Zapowiedział tym samym, że właśnie suwalski 14 Pułk Przeciwpancerny zostanie pierwszą jednostką, do której trafią Ottokary.