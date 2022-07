Zlot uczniów klas wojskowych

Elementy SERE, szkolenie strzeleckie, trening walki wręcz i podstawy rozpoznania – to tylko część zajęć, w których biorą udział kadeci obecni na VII Zlocie Klas Wojskowych. Szkolenia prowadzą doświadczeni instruktorzy z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. We wtorek z młodzieżą spotkał się wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak.

Niemal 400 kadetów z całej Polski, a także z Estonii, Litwy i Łotwy przyjechało na VII Centralny Zlot Klas Wojskowych w Orzyszu. Dziś, w drugim dniu szkolenia, spotkał się z nimi wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Jestem przekonany, że czas spędzony tu będzie bardzo ważny dla was, że poszerzycie swoje umiejętności, poznacie się a to czego się tu nauczycie, kiedyś zaprocentuje – powiedział Mariusz Błaszczak. Minister wręczył upominki uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. – Gratuluję tym najlepszym, ale wiem, że wszyscy, nie tylko ci wyróżnieni, jesteście gotowi, by służyć w wojsku – powiedział Mariusz Błaszczak. Zachęcał również do podjęcia studiów na wojskowych uczelniach. – Zwiększyliśmy limity przyjęć m.in. do Akademii Wojsk Lądowych. Będziemy również otwierać jej filię, tak by jeszcze więcej osób mogło uczyć się wojskowego rzemiosła – mówił wicepremier. Przypomniał, że ci, którzy chcą związać swoją przyszłość z armią mogą wybrać kilka opcji: dobrowolną służbę zasadniczą, służbę zawodową lub terytorialną. – Ale jeśli z jakiś powodów nie zdecydujecie się na żadną z tych ścieżek, to i tak wasze wyszkolenie, znajomość podstaw wojskowej taktyki są dla Polski bardzo cenne – podkreślał Mariusz Błaszczak. Wicepremier obserwował również m.in. szkolenie strzeleckie uczniów.