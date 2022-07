„Wakacje z WOT” – czas start!

W skwierzyńskim 151 blp rozpoczęła się pierwsza w tym roku edycja „Wakacji z WOT”. Przed bramą jednostki pojawiło się dziś blisko 80 osób z województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Zamiast odpoczynku na plaży, zdecydowali się wykorzystać letni czas na wojskowy trening i zostać żołnierzami 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Projekt „Wakacje z WOT” to standardowe szkolenie podstawowe, jakie 12 WBOT prowadzi cyklicznie w ciągu roku. Rekruci, którzy zdecydowali się na włożenie munduru, nie mogą więc liczyć na odpoczynek. Wakacje są doskonałym momentem na spełnienie marzeń o służbie wojskowej w przypadku pełnoletnich uczniów i studentów, którzy nie muszą poświęcać godzin lekcyjnych na szkolenie podstawowe. Wśród wcielających się ochotników, znaczną część stanowili właśnie uczniowie.

Rekruci, dopełnili dziś ostatnich formalności i po raz pierwszy włożyli mundury oraz otrzymali sprzęt niezbędny do szkolenia. W kolejnych dniach czeka ich sprawdzian z wychowania fizycznego. Dowódcy chcą sprawdzić, z jaką formą rekruci przystępują do szkolenia. „Szesnastka” skierowana jest do osób, które dotąd nie miały styczności ze służbą wojskową. Czego zatem mogą spodziewać się ochotnicy w kolejnych dniach? Z pewnością mogą liczyć na intensywny, kilkunastogodzinny trening. Przyszli terytorialsi muszą zaznajomić się z bezpiecznym i efektywnym posługiwaniem bronią a także poznać podstawy taktyki. Instruktorzy kładą również akcent na pierwszą pomoc medyczną na polu walki. Ochotnicy będą ewakuować rannego i pracować z mapą. Zanim żołnierze złożą uroczystą przysięgę wojskową w Zielonej Górze, muszą przystąpić do egzaminu z pętli taktycznej. Podczas tego sprawdzianu, dowódcy obserwują, czego rekruci nauczyli się podczas szkolenia. Oczywiście „szesnastka” to dopiero początek pracy, jaką muszą wykonać rekruci. Po złożeniu przysięgi, terytorialsi będą kształcić się jeszcze 3 lata, nim osiągną gotowość bojową.