Generał Wojska Polskiego rozpocznie służbę w NATO

Płk Cezary Róg, szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, został mianowany na stopień generała brygady. Wkrótce rozpocznie służbę w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił NATO w Europie (SHAPE). Uroczystość, podczas której oficer odebrał akt mianowania od prezydenta Andrzeja Dudy, odbyła się dziś w Belwederze.

„Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji RP, mianował pułkownika Cezarego Roga, szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, na stopień generała brygady Wojska Polskiego”, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Uroczystość, podczas której płk Cezary Róg otrzymał nominację generalską, odbyła się w Belwederze. Prezydent wręczył oficerowi akt mianowania na wyższy stopień wojskowy, a Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, honorowy buzdygan. – Gratuluję wstąpienia do korpusu generalicji Rzeczypospolitej Polskiej. To jest ukoronowanie dotychczasowej służby, podkreślenie dotychczasowych zasług, ale to także nowa pula zadań – powiedział zwierzchnik sił zbrojnych. Andrzej Duda wyjaśnił, że 1 sierpnia gen. bryg. Cezary Róg rozpocznie służbę w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił NATO w Europie (ang. Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE). To jedna z najważniejszych natowskich instytucji, w której zapadają kluczowe decyzje dotyczące operacji, w jakie są zaangażowane wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gen. bryg. Cezary Róg obejmie stanowisko asystenta szefa sztabu ds. rozpoznania. – Jesteśmy z tego bardzo dumni, panie generale. Nie mam żadnych wątpliwości, że znakomicie wykona pan powierzone zadanie, tak ważne dla Rzeczypospolitej – podkreślał prezydent.