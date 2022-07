Obchody 79. rocznicy zbrodni wołyńskiej

W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 79. rocznicy zbrodni wołyńskiej. – To trudne, ale prawda musi być jasno i mocno wypowiedziana – mówił prezydent Andrzej Duda i podkreślił, że zemsta nie przyniesie korzyści żadnemu z narodów. W rocznicowych obchodach uczestniczyli także premier Mateusz Morawiecki i Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej został ustanowiony przez Sejm w 2016 roku. Jest obchodzony 11 lipca w nawiązaniu do wydarzeń z 1943 roku, kiedy to ukraińscy nacjonaliści zaatakowali 99 polskich wsi i osad. Podczas tzw. krwawej niedzieli zamordowali oni kilka tysięcy Polaków. W poniedziałek w Warszawie odbyły się uroczystości rocznicowe. Wzięli w nich udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i – po raz pierwszy w historii obchodów – ukraiński ambasador.

– To dla nas, Polaków, trudny czas – mówił prezydent Andrzej Duda i przypomniał, że w lipcu 1943 roku dochodziło do licznych aktów przemocy wobec Polaków mieszkających na Wołyniu, wschodnim regionie ówczesnej okupowanej przez Niemców Rzeczypospolitej, a kulminacja tych zbrodni nastąpiła 11 lipca. Prezydent przypomniał, że wówczas życie straciło ponad sto tysięcy Polaków, przy czym na Wołyniu liczbę ofiar szacuje się na 40–60 tysięcy. – Doszło do zbrodni, która w istocie była ludobójstwem, bo jej celem było dokonanie czystki etnicznej, oczyszczenie tamtej ziemi z mniejszości polskiej – mówił prezydent. – Dziś bardzo ciężko nam to zrozumieć i wytłumaczyć sobie, jak to było możliwe. Jakie żywioły zostały rozbudzone w duszach, że ludzie ludziom mogli zgotować taki los – mówił Duda. Przyznał też, że debata o zdarzeniach, do jakich doszło na Kresach, jest trudna dla obu narodów. – Dla nas to temat niezwykle bolesny, domagający się powiedzenia prawdy, dla Ukraińców trudny, bo przede wszystkim niezwykle wstydliwy – wyjaśnił i zauważył, że sprawcy zbrodni „dla nas byli mordercami, dla Ukrainy byli bohaterami i często ginęli z rąk sowieckich, walcząc o niepodległe państwo”. – Jakże to trudne, ale prawda musi być jasno i mocno wypowiedziana – mówił.