Air Show powraca

Stali bywalcy lotniczych pokazów w Radomiu, ale też zupełnie nowi goście już mogą się szykować na 2023 rok. Na lotnisku Sadków po czterech latach przerwy odbędą się pokazy lotnicze Air Show. Wystąpią na nich największe gwiazdy akrobacji w powietrzu. – Warto przyjechać do Radomia i zobaczyć ewolucje, które zapierają dech w piersi – zachęcają organizatorzy.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2023 odbędą się w dniach 26–27 sierpnia 2023 roku – informuje Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Imprezę zorganizuje Agencja Mienia Wojskowego i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W tej chwili tworzy się biuro organizacyjne Air Show. – W jego skład wchodzą przedstawiciele AMW, MON-u i DGRSZ oraz inne podmioty współdziałające, w tym Państwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” oraz miasto Radom – podaje CO MON. Przed nimi praca związana z uzyskaniem wymaganych pozwoleń dotyczących organizacji imprezy masowej, ale również zaproszenie gwiazd – zespołów i solistów akrobacyjnych. – Jest za wcześnie, by wymieniać nazwiska, ale mogę powiedzieć, że zaprosiliśmy prawdziwych mistrzów, m.in. z Włoch, Portugalii i Francji – mówi ppłk Magdalena Busz, oficer prasowy DGRSZ. Do udziału w Air Show zaproszono przedstawicieli 35 państw. – Będziemy na bieżąco informować o tym, kto wystąpi na pokazach oraz jakie jeszcze atrakcje będzie można zobaczyć w przyszłym roku w Radomiu – wyjaśnia ppłk Busz.

Informację o wydarzeniu z radością przyjęli mieszkańcy Radomia. Ich miasto od 20 lat jest związane z Air Show. „Oczywiście jak zawsze jesteśmy otwarci na współpracę i przystępujemy do rozmów o szczegółach. Wykorzystamy wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia, by jak najlepiej przygotować pokazy, które tak znakomicie promują nasze miasto” – napisał w mediach społecznościowych Radosław Witkowski, prezydent Radomia.