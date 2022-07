Nowe granatniki dla wojska

Żołnierze zostaną wyposażeni w nowy typ jednorazowych granatników przeciwpancernych. Agencja Uzbrojenia podpisała z firmą Nammo Raufoss AS umowę na dostawę kilkunastu tysięcy granatników M72 EC MK1. – To nowoczesna broń przeznaczona do zwalczania wozów bojowych, w tym do zwalczania ciężkich pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi – informował wicepremier Mariusz Błaszczak.

Siły Zbrojne RP wybrały nowy jednorazowy, lekki granatnik przeciwpancerny, który zastąpi wykorzystywane od ponad pół wieku postsowieckie granatniki RPG-7. „Kolejna dobra informacja dla Wojska Polskiego! Podpisaliśmy umowę na dostawy kilkunastu tysięcy lekkich granatników jednorazowych M72 EC MK1” – poinformował wicepremier Mariusz Błaszczak w mediach społecznościowych. Szef MON-u podkreślał, że polska armia sięga po sprawdzone rozwiązanie. „To nowoczesna broń przeznaczona do zwalczania wozów bojowych, w tym do zwalczania ciężkich pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi” – pisał.

Wojsko za kilkanaście tysięcy granatników M72 (MON nie ujawnia, ile dokładnie kupuje) oraz pakiet logistyczny i szkoleniowy zapłaci norweskiej firmie Nammo Raufoss AS około 150 mln zł.