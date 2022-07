Nowy rzecznik prasowy DWOT

Jest on profesjonalistą, który na lokalnym rynku medialnym Podkarpacia miał bardzo dobrą renomę. Otwarty na współpracę, zawsze dostępny, wiarygodny, komunikatywny, zwięzły w przekazie, kreatywny – to cechy, które według mnie najlepiej opisują Witka (…). Oceniam, że efekty działań komunikacyjnych prowadzonych przez kpt. Surę bezpośrednio przekładały się na zainteresowanie służbą w WOT oraz zrozumienie i akceptację społeczną do działań podejmowanych lokalnie przez formację.

Obejmujący obowiązki rzecznika prasowego Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej kpt. Sura zawodową służbę wojskową rozpoczął w 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich, który wchodził w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w 1993 r. po ukończeniu Szkoły Chorążych w Pile. To czas, w którym zawiązywała się brygada o pięknych tradycjach podhalańskich w Rzeszowie. W tym okresie pełnił służbę na różnych stanowiskach. Sprawdził się również w działaniach w ramach odbytych misji stabilizacyjnych. W 2015 r. ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu na kierunku zmechanizowanym. Następnie wrócił do Rzeszowa do 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich na stanowisko dowódcy plutonu. Od stycznia 2017 r. służył w 3 Podkarpackiej Brygadzie OT na stanowisku rzecznika prasowego.

Jak sam zaznacza:

Jestem doświadczonym żołnierzem i wiem, że czynnik ludzki jest najważniejszy. Cenię sobie osoby z poczuciem humorem i dystansem do siebie, zaangażowane w swoja pracę, prawdomówne, honorowe a przede wszystkim szanujące się nawzajem. Kocham to co robię bo wiem, że służę mojej Ojczyźnie. Mam wielki szacunek do polskiej historii, tradycji oraz obyczajów. Najważniejsza dla mnie jest moja ukochana rodzina, która daje mi duże wsparcie oraz siłę w realizacji zamierzonych celów. Tak samo jak na Podkarpaciu, tak i tutaj z poziomu Dowództwa WOT jestem otwarty na współpracę z mediami. Szanowni Państwo dziennikarze, pozostaję do Państwa dyspozycji. W przypadku wszelkich pytań proszę o kontakt telefoniczny 600 819 411 lub mailowy sura8704@portal.ron.mil.pl oraz rzecznik.wot@mon.gov.pl. Pozostaję na nasłuchu!

Tekst: DWOT