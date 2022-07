Nowe kły Rosomaków

Rosomaki zyskają bardzo na sile ognia. W przyszłym roku do wojska mają trafić pierwsze transportery uzbrojone w nową bezzałogową wieżę ZSSW-30, której orężem jest 30 mm armata Bushmaster Mk44S oraz podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR. Wart 1,7 mld zł kontrakt na dostawę 70 wież ZSSW-30 podpisano dziś w obecności wicepremiera Mariusza Błaszczaka.

– Wartość zamówień skierowanych od 2016 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej do Huty Stalowa Wola sięga 10 mld zł. HSW to poważna firma, to poważna marka, a broń produkowana przez HSW należy do najlepszych – mówił wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak podczas uroczystości podpisania kontraktu na dostawę dla Sił Zbrojnych RP systemu wieżowego ZSSW-30.

Zgodnie z umową Wojsko Polskie ma otrzymać do końca 2027 roku 70 opracowanych przez konsorcjum HSW SA i WB Electronics systemów wieżowych, które do jednostek trafią zainstalowane na kołowych transporterach opancerzonych Rosomak. Kontrakt wart jest 1,7 mld zł.