Bitwa Najsilniejszych Sił

Żołnierze z plutonu ochrony XII zmiany PKW IRAK, stanęli do rywalizacji w zawodach „Battle of the Fittest Force” (Bitwa Najsilniejszych Sił). Uczestnicy musieli wykazać się dużą sprawnością fizyczną i wytrzymałością podczas panujących upałów, co było bardzo poważnym wyzwaniem.

Sobota w bazie Union III w Bagdadzie stała się areną gladiatorów, których celem było wyłonienie najsilniejszego i najsprawniejszego zespołu, spośród stacjonujących tam kontyngentów wojskowych. Startujące drużyny liczyły dziewięciu żołnierzy każdej nacji.

Uczestnicy w uzbrojonej kamizelce, musieli zespołowo pokonać dystans 0,5 mili, następnie po ukończeniu biegu, zespoły musiały przystąpić do kolejnych ćwiczeń: 100 podciągnięć na drążku, 100 „burpees” (sekwencja kilku ruchów, które mogą stanowić samodzielny trening ogólnorozwojowy, kilka minut poświęconych na „burpees” skutkuje zmęczeniem tak dużym, jak po godzinnych intensywnych ćwiczeniach) oraz 200 razy „martwy ciąg” (102 kg), ale to nie był koniec.