Kto tym razem otrzyma Buzdygana?

– Tradycyjnie już obrady były burzliwe. Dyskusja była ciekawa, pojawiały się w niej bardzo ciekawe argumenty – mówił tuż po spotkaniu kapituły Maciej Podczaski. Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego zaznaczył, że ideą nagrody jest wyróżnianie osób nietuzinkowych, które nie tylko świetnie wykonują swoje obowiązki, lecz dają od siebie coś więcej. – Dzięki temu, że procedura wyboru laureatów, zgodnie z regulaminem, odbywa się w sposób demokratyczny, mamy pewność, że tak jest. Po prostu środowisko najlepszych, czyli ubiegłorocznych kandydatów, wybiera najlepszych – zaznaczył.

Film: Paweł Sobkowicz/polska-zbrojna.pl

Kandydaci do nagrody, spośród których członkowie kapituły wskazywali laureatów Buzdyganów, zostali wcześniej zgłoszeni przez dowódców jednostek wojskowych, szefów instytucji związanych z armią, a także samych żołnierzy. Najpierw każdy uczestnik obrad wybrał dwie kandydatury spośród wszystkich zgłoszonych nazwisk. Później odbyło się głosowanie, w którym zostali wyłonieni laureaci nagrody Buzdygan 2021. – Kilka godzin studiowałem listę kandydatów, to był bardzo trudny wybór. Moim zdaniem przynajmniej połowa z nich powinna otrzymać nagrodę, a mogliśmy przyznać tylko sześć Buzdyganów – relacjonował obrady płk Smykla. – Tegoroczni Buzdyganowcy to nie tylko osoby na wysokich stanowiskach, lecz również te mniej znane. Dzięki temu, że zostały nominowane do nagrody, dowiedzieliśmy się, jak wiele dobrego robią w swojej dziedzinie – zaznaczył płk Elak.

Decyzją kapituły laureatami nagrody Buzdygan 2021 zostali:

– gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej,

– gen. bryg. Michał Rohde, zastępca dowódcy – szef sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej,

– ppłk Krzysztof Balina, komendant Ośrodka Szkolenia Lądowego w Lublińcu, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych,

– st. szer. Witold Ostynowicz, 5 Pułk Artylerii,

– Monika Krasińska-Ligejka, koordynator Grupy K9 WOT,

– Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej, były wiceminister obrony narodowej.

Gratulujemy! Laureaci nagrody otrzymają Buzdygany podczas uroczystej gali, która odbędzie się w październiku.