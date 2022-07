Święto Dowództwa Operacyjnego

Profesjonalizm i odpowiedzialność

Dowódca operacyjny podziękował też swoim podwładnym za służbę i pracę dla bezpieczeństwa ojczyzny, za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków oraz nastawienie na ciągłe doskonalenie. Szczególne podziękowania skierował do tych, którzy pełnią dziś służbę w powietrzu, na morzu oraz w polskich kontyngentach. Dziękował też rodzinom żołnierzy za wyrozumiałość i zrozumienie niedogodności związanych ze służbą.

„DORSZ to niezwykle istotny komponent polskiej armii umacniający bezpieczeństwo Polski” – stwierdził prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników uroczystości. Prezydent podkreślił, że udział polskich sił w operacjach poza granicami kraju to znak naszego zaangażowania w kształtowanie światowej stabilności, zwiększa też naszą wiarygodność sojuszniczą. „To Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w bardzo istotnej mierze przyczynia się do tego, że zadania PKW są wykonywane wzorowo” – napisał Duda. Przypomniał, że obecnie na dziewięciu misjach, którymi dowodzi DORSZ – m.in. w Iraku, Kosowie, Rumunii, na Łotwie, w Libanie czy w Turcji – służy blisko 1300 osób.

„Potwierdzeniem profesjonalizmu DORSZ była też ewakuacja w zeszłym roku polskich obywateli i osób współpracujących z Polakami z Afganistanu” – zaznaczył prezydent. Dziękował także m.in. za zaangażowanie Dowództwa Operacyjnego w utrzymanie sprawnego funkcjonowania PKW podczas pandemii oraz merytoryczne informowanie o działaniach wojennych toczących się w Ukrainie. Składając Dowództwu życzenia z okazji święta, Andrzej Duda dodał, że oczekuje, aby było ono gotowe do zwiększenia naszej obecności w państwach sojuszniczych w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO.

List do żołnierzy i pracowników DORSZ skierowała także Elżbieta Witek, marszałek Sejmu. „Od chwili powołania Dowództwo Operacyjne jest jedną z kluczowych struktur dla funkcjonowania Wojska Polskiego – przygotowuje jednostki wojskowe do jak najskuteczniejszego działania w sytuacjach nadzwyczajnych i dowodzi PKW podczas misji poza granicami kraju” – napisała marszałek. Dodała, że krótka, ale bogata historia Dowództwa pozwala żywić nadzieję, że sprosta ono kolejnym zadaniom.

„Funkcjonowanie współczesnych sił zbrojnych opiera się na sprawnym i skutecznym dowodzeniu, przygotowaniu planów i ich realizacji, a DORSZ potwierdza, że posiada te umiejętności” – napisał z kolei Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej. Podkreślił, że Dowództwo Operacyjne zajmuje wyjątkowe miejsce w strukturze dowodzenia, a jego podstawowym zadaniem jest kierowanie polskimi siłami działającymi na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz jednostkami reagującymi na sytuacje kryzysowe. „Od początku działacie z profesjonalizmem i odpowiedzialnością. Dzięki waszemu zaangażowaniu Polacy mogą czuć się bezpiecznie” – podkreślił Błaszczak.

Do zebranych w Klubie WAT zwrócił się również gen. Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP. Zaznaczył, że w zwalczaniu każdego z wydarzeń kryzysowych, do których doszło w ciągu ostatnich 18 lat, Dowództwo Operacyjne odegrało istotną rolę jako najważniejszy organ dowodzenia podczas pokoju, kryzysu i wojny. – Mam ogromny komfort kierowania siłami zbrojnymi, wiedząc, że zadania przeznaczone dla DORSZ są wykonywane na najwyższym poziomie – mówił gen. Andrzejczak. Podkreślił jednocześnie, że w tej służbie najważniejsi są ludzie, którzy tworzą tę jednostkę.

Podczas uroczystości zostały wręczone nadane przez prezydenta odznaczenia: Wojskowy Krzyż Zasługi, Lotnicze Krzyże Zasługi, medale „Za długoletnią służbę” i Gwiazda Afganistanu, a także nadane przez ministra obrony narodowej medale „Za zasługi dla obronności kraju” oraz przyznane przez dowódcę operacyjnego RSZ m.in.: honorowa biała broń, tytuły honorowe „Zasłużony Żołnierz RP”, listy gratulacyjne i odznaki pamiątkowe. Obchody zakończył koncert orkiestry wojskowej z Radomia.

Pełnoletność

Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego obchodzone jest w rocznicę rozpoczęcia przez jednostkę działalności. Dowództwo Operacyjne zostało powołane przez ministra obrony narodowej 22 października 2003 roku, a formalnie zaczęło działać 1 lipca 2004 roku.

Przejęło wówczas dowodzenie siłami biorącymi udział w operacjach wspierania pokoju i stabilizujących, kierowanie udziałem wydzielonych jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych na terenie kraju oraz prowadzenie ćwiczeń zgrywających wydzielone komponenty w operacjach połączonych. Pierwszym dowódcą operacyjnym został gen. broni Henryk Tacik. W 2007 roku Dowództwo Operacyjne zostało przemianowane na Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, a 1 stycznia 2014 roku utworzono Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

DORSZ dowodzi wojskami i przydzielonymi elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych, pokojowych, ratowniczych, humanitarnych oraz działaniami prowadzonymi w celu zapobiegania aktom terroru, a także siłami wydzielonymi do wsparcia administracji rządowej i samorządowej w razie wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych.

Dowodzi również, poprzez Centrum Operacji Powietrznych i Centrum Operacji Morskich, siłami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej, a także wspiera Morski Oddział Straży Granicznej w ochronie obszarów morskich. W czasie kryzysu militarnego i wojny jest odpowiedzialne za przygotowanie stanowiska dowodzenia naczelnego dowódcy sił zbrojnych.