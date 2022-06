Wojskowa Akademia Techniczna włącza się w działalność Klastra Metrologicznego

W poniedziałek, 27 czerwca w Centrum Kongresowym Targów Kielce przedstawiciele 35 polskich przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji naukowo-badawczych podpisali umowy o współpracy w ramach Klastra Metrologicznego, rozpoczynając oficjalnie jego działalność. W gronie członków Klastra znalazła się Wojskowa Akademia Techniczna.

Klaster to kolejny element budujący silne więzi współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi oraz biznesem. W przyszłości będzie dostarczał najnowocześniejsze rozwiązania metrologiczne polskiemu przemysłowi.

Wśród członków Klastra Metrologicznego znajdują się przedsiębiorstwa komercyjne, organizacje naukowo-badawcze, przedstawiciele środowisk akademickich oraz instytucje otoczenia sektora biznesowego m.in. Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Lubelska czy Polska Grupa Zbrojeniowa. Inicjatorami powołania Klastra są Główny Urząd Miar oraz Politechnika Świętokrzyska, które wspólnie realizują projekt, wokół którego będzie ogniskowała działalność Klastra – Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM.

- Niewątpliwie tym, co zaważyło na rozwoju GUM, co skatalizowało jego rozwój, to przedsięwzięcie związane z lokalizacją w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu GUM. To stworzy unikatowe i niedostępne dotąd możliwości przeprowadzania pomiarów. O tym decyduje nie tylko aparatura, ale także warunki pomiarów. To także możliwość budowania nowych funkcjonalności i kompetencji obok tych, które już posiadamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby tworzyć kompetencje w szybko zmieniającym się świecie, musimy stworzyć efektywny ekosystem wokół polskiej metrologii, który do tej pory nie funkcjonował - przekazał prezes GUM, prof. Jacek Semaniak.