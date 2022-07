WOT szkolił się w Solinie

Pierwsze zadanie to zejście z mającej ponad 80 metrów wysokości zapory wodnej w Solinie, drugie zaś to wspięcie się na nią. Szkolenie z technik linowych organizowane przez 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej było przeznaczone dla żołnierzy, którzy mieli już doświadczenie ze wspinaczką. Jeden z nich jest nawet zdobywcą Mount Everestu.

– Podczas szkolenia na zaporze żołnierze musieli z niej zjechać, wykorzystując przyrząd zjazdowy. Jest to wymagające zadanie, ponieważ budowla jest podzielona na dwie części – mówi kpt. Woch. Górna część to pionowa ściana, zbudowana tak, że schodzący zupełnie jej nie dotyka. Schodzi, używając tylko lin. Dolna część zapory jest pochyła, dzięki czemu można się od niej odbijać nogami. – Ale i tak dla większości osób najtrudniejszym momentem tego zadania jest… przejście przez barierkę po raz pierwszy – dodaje z uśmiechem kpt. Sławomir Woch. Po zjeździe z zapory uczestnicy szkolenia musieli wrócić na górę. – Używali tzw. techniki jumarowania, w której wykorzystuje się przyrządy zaciskowe do podchodzenia – mówi ppor. Groch. Najszybszy uczestnik kursu zjechał z ponad 80-metrowej zapory w zaledwie 12 s (średni wynik to minuta), natomiast rekordzista wspiął się na nią w 2,5 min (średnio zajmowało to 4 min).

– Tego typu zajęcia są przykładem rozwijania kompetencji przydatnych zarówno w czasie wojny, jak i w sytuacjach klęsk czy katastrof – zauważa Magdalena Mac, p.o. rzecznik prasowy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Betonowa zapora wodna w Solinie jest bowiem największą elektrownią szczytowo-pompową w Polsce. – Znajomość tego obiektu jest dla nas bardzo ważna. W razie awarii jesteśmy w stanie zasilać go naszą kontenerową elektrownią polową – wyjaśnia kpt. Woch. – Ćwiczenia mają również inny wymiar. Pokazujemy mieszkańcom okolicy, że jesteśmy, że można na nas liczyć, a także że szkolenia w WOT są naprawdę bardzo atrakcyjne, więc warto wstąpić w nasze szeregi – dodaje oficer.