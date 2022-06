Polsko-tureckie szkolenie w powietrzu

Przestrzeń powietrzna jednego z państw NATO została zaatakowana. Wleciały w nią samoloty, wystrzelono również pociski manewrujące. Zadaniem pilotów F-16 z Polski i Turcji było odparcie ataku agresora. Zadanie wykonania tej trudnej operacji żołnierze otrzymali podczas ćwiczeń „Ramstein Legacy ’22”, które odbywały się w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Osiem samolotów F-16 ze 113 Eskadry i 152 Eskadry tureckich sił powietrznych przyleciało do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, by wziąć udział w ćwiczeniach „Ramstein Legacy ’22” i „Baltops ’22”. Były w Polsce przez trzy tygodnie czerwca. – Nasze samoloty w „Baltops ’22” nie uczestniczyły, ale podczas „Ramstein Legacy” wykonywaliśmy wspólne zadania, które polegały na obronie m.in. infrastruktury krytycznej – mówi płk pil. Łukasz Gradziński, dowódca 6 Eskadry Lotnictwa Taktycznego. Piloci współpracowali w ugrupowaniach mieszanych, a jednym z najważniejszych zadań było przekazanie odpowiedzialności za obronę powierzonego obszaru przestrzeni powietrznej. – To wszystko trzeba wykonać, prowadząc jednocześnie walkę, tak by zapewnić ciągłość operacji – mówi jeden z pilotów F-16.