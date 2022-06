Święto Dowództwa Generalnego

Możecie być dumni z tego, co robicie. Dziękuje wam za to – w ten sposób Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, zwrócił się do żołnierzy i pracowników Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jedna z najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie Wojska Polskiego obchodziła w czwartek święto.

Uroczystość z okazji Święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się w Warszawie. List do uczestników wydarzenia napisał Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, który podkreślił, że „DGRSZ jest jedną z kluczowych dla funkcjonowania Wojska Polskiego struktur”. – Na barkach żołnierzy tu służących i pracowników cywilnych spoczywa odpowiedzialność za realizację szerokiego zakresu zadań, których wspólnym mianownikiem jest przygotowywanie jednostek wojskowych do jak najskuteczniejszego działania przede wszystkim podczas ewentualnego konfliktu. Kadra Dowództwa Generalnego to doświadczeni fachowcy, eksperci w swoich dziedzinach, wkładający wiele zaangażowania w wykonywanie obowiązków – napisał Mariusz Błaszczak. Wicepremier podkreślił także, że to właśnie dzięki żołnierzom i pracownikom DGRSZ Wojsko Polskie jest sprawne i cieszy się dużym zaufaniem społeczeństwa. – Możecie być dumni z tego, co robicie – podkreślił.