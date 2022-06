Pola walczy z SMA

Aż 9 mln zł potrzebują rodzice Poli Matuszek, by kupić lek, który zatrzyma u ich córeczki rozwój SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni. Czasu na zebranie tej ogromnej kwoty jest coraz mniej. W akcję pomocy dla dziewczynki zaangażowali się żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz Akademii Wojsk Lądowych. Dla Poli organizują m.in. bieg charytatywny.

– To jest dla nas bardzo ważna sprawa, staramy się zrobić wszystko, by pomóc naszemu koledze zebrać pieniądze – mówi mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Nie tak dawno Marcin stanął na wysokości zadania i służył na polsko-białoruskiej granicy. Teraz sam jest w potrzebie, ale zapewniamy go, że może liczyć na nasze wsparcie – zaznacza oficer.

Pola urodziła się w styczniu tego roku i była bardzo wyczekiwanym dzieckiem Kamili i Marcina Matuszków. Jej tata, kierowca z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, był zachwycony córką, która po narodzinach wydawała się być okazem zdrowia. – Po dwóch miesiącach zauważyliśmy, że Pola przestała poruszać nóżkami i rączkami. Fizjoterapeuci uspokajali nas mówiąc, że to po prostu obniżone napięcie mięśniowe, ale… Czuliśmy, że coś jest nie tak – wspomina st. szer. Marcin Matuszek. Zachowanie dziewczynki stawało się coraz bardziej niepokojące, bo niemal zupełnie przestała się ruszać, jedynie wodziła za rodzicami oczami. – Pola nie wykonywała już czynności, które wcześniej potrafiła robić. Poszliśmy do kolejnych dwóch fizjoterapeutów, którzy natychmiast skierowali nas do neurologa, a ten od razu wysłał Polę na badania – opowiada Kamila.