Prezydent i „niezwyciężeni”

Międzynarodowe zawody dla rannych weteranów, w których uczestniczyła polska reprezentacja, od kilku lat organizuje fundacja Invictus Games. Założył ją książę Harry , aby zachęcać poszkodowanych żołnierzy do uprawiania sportu, wspierać ich podczas rehabilitacji oraz wzbudzać w społeczeństwie szacunek dla wojskowego munduru. Polska drużyna licząca 15 zawodników zadebiutowała na zawodach Invictus Games w 2018 roku w Sydney. W kwietniu 2022 roku na kolejne igrzyska do Hagi pojechała 20-osobowa reprezentacja.

Dziękuję wam za to, że tak jak kiedyś reprezentowaliście naszą ojczyznę, chroniąc bezbronnych w różnych miejscach na świecie, tak teraz stajecie na wysokości zadania, odnosząc sportowe sukcesy – mówił prezydent Andrzej Duda do weteranów poszkodowanych, którzy uczestniczyli w zawodach Invictus Games w 2018 i 2022 roku. Spotkanie odbyło się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

W ubiegłym tygodniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego z weteranami spotkał się zwierzchnik sił zbrojnych. – Dajecie piękny przykład, że można służyć Polsce w inny sposób – na sportowych arenach. Dziękuję wam za to, że jesteście przykładem dla innych, że przełamujecie bariery i odnosicie sukcesy. Cieszę się, że mogę wam osobiście pogratulować – mówił prezydent do zawodników polskiej reprezentacji „invictus”, czyli „niezwyciężonych”.

Za zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego podziękował Andrzejowi Dudzie w imieniu drużyny Invictus Games st. sierż. Andrzej Skrajny, brązowy medalista z Hagi w łucznictwie.

– To dla nas ważne, że zwierzchnik sił zbrojnych docenił wysiłek, jaki włożyliśmy w przygotowania do zawodów oraz nasze sportowe sukcesy – przyznaje podoficer. Jak twierdzi, przykład „niezwyciężonych” pokazuje innym poszkodowanym żołnierzom, że mimo różnych przeciwności warto uprawiać sport i brać udział w zawodach. Starszy sierżant zwraca także uwagę, że w Invictus Games to nie sportowa rywalizacja jest najważniejsza. – To przede wszystkim społeczność międzynarodowa rannych weteranów, którzy wspierają się nawzajem i dzielą doświadczeniami – zauważa Skrajny. Podkreśla również, jak istotne dla zawodników było wsparcie rodzin i przełożonych oraz instytucji wspomagających drużynę, m.in. Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Centrum Weterana.

Wśród gości prezydenta był kpr. Łukasz Wojciechowski. On sam był w drużynie, która wystąpiła w zawodach w Sydney, ale jak mówił, śledził w mediach społecznościowych sportowe zmagania kolegów, którzy reprezentowali Polskę w Hadze. – Byłem duchem z chłopakami. Wiedziałem, że skoro my w 2018 roku przetarliśmy szlak, to oni cztery lata później zdobędą medale – mówi podoficer. I tak się stało. Polska drużyna Invictus Games wywalczyła osiem krążków: jeden złoty, dwa srebrne oraz pięć brązowych. Kilka razy nasi reprezentanci otarli się o podium, zajmując czwarte miejsce.

– Podczas sportowej rywalizacji na igrzyskach w Hadze nasi zawodnicy pokazali niesamowitą siłę i wolę walki, pokonując własne ograniczenia – mówi mjr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana poza Granicami Państwa w Warszawie, która towarzyszyła polskiej ekipie podczas zawodów.

Spotkanie polskiej reprezentacji Invictus Games z prezydentem, w którym uczestniczyli także szef SGWP gen. Rajmund Andrzejczak oraz sekretarz stanu, szef BBN-u Paweł Soloch, było też okazją do poruszenia tematów ważnych dla niepełnosprawnych żołnierzy. St. szer. w st. spocz. Rafał Konopka, brązowy medalista z Hagi w pływaniu na 50 m stylem grzbietowym, poprosił prezydenta Dudę o nowelizację ustawy o weteranach, która objęłaby także takich żołnierzy jak on – poszkodowanych podczas służby w kraju. Rafał od ponad 20 lat jeździ na wózku, od momentu, gdy wypadek na poligonie zakończył się urazem rdzenia kręgowego na odcinku szyjnym z częściowym paraliżem rąk.

Andrzej Duda podziękował także za wspieranie drużyny IG Sztabowi Generalnemu WP oraz Ministerstwu Obrony Narodowej, a także tym wszystkim, którzy pomagali sportowcom w przygotowaniach do igrzysk.

Kolejne, szóste igrzyska Invictus Games, odbędą się we wrześniu 2023 roku w Düsseldorfie.