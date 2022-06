Kształcenie przyszłych żołnierzy po nowemu

Najpierw złożenie wniosku do Wojskowego Centrum Rekrutacji, potem powołanie i szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – to zmiany, jakie czekają kandydatów na żołnierzy zawodowych kształcących się w wojskowych akademiach, szkołach podoficerskich oraz centrach i ośrodkach szkolenia. Poznaj szczegóły nowych rozwiązań.

Jedną z nowości są zmiany w systemie rekrutacji. Do tej pory osoba zainteresowana np. studiami wojskowymi musiała zarejestrować się na stronie uczelni, a wniosek o powołanie do służby kandydackiej złożyć do rektora-komendanta wybranej akademii. Natomiast kandydaci do szkół podoficerskich, a także ci, którzy chcieli kształcić się w centrum lub ośrodku szkolenia, musieli dokumenty składać do Departamentu Kadr MON.

Już w przyszłym roku procedury naboru zostaną ujednolicone. Wszyscy zainteresowani będą mogli aplikować wyłącznie poprzez dowolnie wybrane, wojskowe centrum rekrutacji. Złożone wnioski będą weryfikowane przez szefa WCR, jednocześnie kandydat zostanie skierowany na badania psychologiczne. Finalnie komplet zebranych w WCR dokumentów ochotnika trafi do uczelni, szkoły, centrum lub ośrodka szkolenia i to właśnie z tych miejsc kandydat dostanie informację o termie rekrutacji i egzaminach wstępnych.

Te nie będą się różniły od dotychczasowych i obejmą: analizę ocen na świadectwie dojrzałości (w przypadku kandydatów na studia wojskowe i kurs oficerski) lub świadectwie ukończenia szkoły (w wypadku kursu podoficerskiego), test z języka angielskiego, egzamin z WF oraz rozmowę kwalifikacyjną. W Lotniczej Akademii Wojskowej kandydaci na pilotów będą musieli dodatkowo ukończyć szkolenie selekcyjne do służby w powietrzu, a osoby zainteresowane kształceniem na żołnierza wojsk specjalnych – szkolenie sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby w tym rodzaju wojsk. Po zdaniu egzaminów wstępnych i wstępnym zakwalifikowaniu kandydata zostanie on skierowany do komisji lekarskiej na badania.

Nowe rozwiązania mają usprawnić i skrócić proces naboru. Ma on trwać od 1 dnia do 3 dni, a wraz z badaniami lekarskimi w wojskowej komisji lekarskiej maksymalnie do 5 dni. Nowością dla osób aplikujących do uczelni, szkoły podoficerskiej, centrum lub ośrodka szkolenia w przyszłym roku będzie możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia kandydatów na czas trwania postępowania rekrutacyjnego.

Nowy początek

Kandydatów zakwalifikowanych na żołnierzy zawodowych zmiany czekają także w samym kształceniu. Nie będą oni tak jak wcześniej odbywać służby kandydackiej (ustawa ją zlikwidowała), a kształcenie rozpoczną od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Obejmuje ona dwa etapy: 28-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową oraz trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne.

W wypadku podchorążych dobrowolna zasadnicza służba wojskowa potrwa przez cały pierwszy rok nauki, potem od drugiego roku zyskają oni status żołnierzy zawodowych. Natomiast w szkole podoficerskiej, centrum lub ośrodku szkolenia, a także w uczelni wojskowej w ramach kursu oficerskiego dobrowolna służba obejmie pierwszy rok kształcenia (gdy program nauki jest dłuższy niż 12 miesięcy) oraz okres całego kształcenia (gdy program nauki jest krótszy niż 12 miesięcy). Po ukończeniu dobrowolnej służby żołnierze będą powoływani w szeregi zawodowców.

Ustawa wprowadziła też zmiany dotyczące wynagrodzeń kształcących się kandydatów na żołnierzy zawodowych. Wcześniej podchorąży pierwszego roku otrzymywał miesięcznie 1200 zł, osoba kształcąca się na kursie oficerskim – 2600 zł, kadeci szkół podoficerskich – 1200 zł, a kandydaci kształcący się w centrum lub ośrodku szkolenia na szeregowych zawodowych – 700 zł. Teraz każdy z nich za każdy miesiąc pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie otrzymywał 4560 zł, czyli tyle, ile wynosi wynagrodzenie zasadnicze szeregowego zawodowego.