Wizyta w PKW Łotwa

Sprzeciwiamy się imperium zła, które Rosja próbuje odbudować i zrobimy wszystko, by ono nie odżyło. Dlatego tu jesteście – mówił minister Mariusz Błaszczak do żołnierzy PKW Łotwa. Szef resortu obrony towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który składał wizytę w bazie Ādaži. Zwierzchnik sił zbrojnych zapowiedział wzmocnienie polskiego kontyngentu służącego na Łotwie.

Prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkali się dziś w bazie Ādaži z polskimi żołnierzami służącymi w PKW Łotwa w ramach Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej. Andrzej Duda, witając się z żołnierzami, wskazał powód obecności wojsk NATO między innymi na Łotwie. – Każdy, kto zobaczył Irpień, Borodiankę, Buczę, Mariupol i inne miejsca w Ukrainie, doskonale wie, po co dzisiaj na wschodniej flance NATO są wojska sojusznicze i dlaczego nasi żołnierze pełnią służbę także w innych krajach – powiedział Andrzej Duda. – Każdy, kto zostanie dostrzeżony na naszej ziemi jako napastnik, natychmiast zostanie wyparty lub zniszczony. Atak się po prostu nie opłaca – podkreślał zwierzchnik Sił Zbrojnych RP. Zwrócił również uwagę na to, że każdy członek NATO może być pewny tego, że – jeśli zajdzie taka potrzeba – pozostali sojusznicy staną w jego obronie. – My, jako Polska, hołdujemy w NATO zasadzie „360 stopni”: bezpieczeństwo każdego państwa jest jednakowo ważne i niepodzielne. Nie ma państw bardziej i mniej bezpiecznych, nie ma państw bardziej i mniej godnych obrony – mówił Duda.

Prezydent podziękował żołnierzom za ich dotychczasową służbę oraz ich rodzinom za trudy związane z nieobecnością ich mężów, żon, synów i córek. Zapowiedział również, że PKW Łotwa zostanie rozbudowany. – Wzmacniamy nasz kontyngent na Łotwie. A jeżeli będzie trzeba, będziemy wysyłać kolejne kontyngenty do państw sojuszniczych, by wzmacniać bezpieczeństwo, by ludzie mogli żyć i funkcjonować normalnie, by nie żyli w strachu, że ich życie zostanie zniszczone – tłumaczył Andrzej Duda.