Dwanaście razy złoto

Ratowanie na medal

Najwięcej medali – siedem – zdobył w Hiszpanii szer. Wojciech Kotowski. W rywalizacji indywidualnej trzy razy stanął na najwyższym stopniu podium oraz raz na najniższym. Ponadto po tytuł mistrzowski sięgnął w sztafecie 4x25 m holowanie manekina, a wicemistrzowski w sztafecie 4x50 m z przeszkodami. W obu wraz z nim płynęli: szer. Adam Dubiel, szer. Cezary Kępa i mar. Hubert Nakielski. Jedyny brązowy medal wywalczył w części oceanicznej mistrzostw – w sprincie po plaży biegł wraz z szer. Dubielem, st. mat. Mateuszem Szurmiejem i st. chor. sztab. Krzysztofem Terleckim.

Sztafeta na medal, drugi z lewej koordynator st. chor. sztab. Krzysztof Terlecki.



Wysoką formę zaprezentował również szer. Adam Dubiel, który wywalczył trzy złote medale, dwa srebrne i brązowy. Do tego ustanowił wojskowy rekord świata w konkurencji 200 m – superratownik (2 min 10,07 s). Szeregowy Dubiel w rywalizacji indywidualnej wywalczył dwa tytuły mistrzowskie (w konkurencji, w której pobił rekord świata i w ratowaniu manekina w płetwach na 100 m) i jeden wicemistrzowski (200 m z przeszkodami). Natomiast w sztafetach zdobył po jednym krążku złotym, srebrnym i brązowym.

Biało-Czerwoni zdobyli także złoty medal w sztafecie 4x50 z przeszkodami kobiet. Polki popłynęły po złoto w składzie: szer. Dominika Sztandera, st. szer. Anna Dowgiert, st. szer. Paula Żukowska i szer. Alicja Tchórz. W tym samym zestawieniu reprezentantki Wojska Polskiego zdobyły srebro w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym z pasem oraz brąz w sztafecie 4x25 m holowanie manekina. Ponadto w sztafecie mieszanej 4x50 m Polacy wywalczyli srebrny medal (Kępa, Dowgiert, Szurmiej, Tchórz).

Złote triatlonistki

Natomiast w hiszpańskim mieście Águilas rozegrały się 23. Wojskowe Mistrzostwa Świata w Triathlonie. Sporo emocji dostarczyły polskie triatlonistki startujące w rywalizacji indywidualnej i drużynowej. Szer. Paulina Klimas wbiegła na metę na drugiej pozycji, jednak po kilkunastu minutach cieszyła się ze… złotego medalu. To dlatego, że wyprzedzającą ją Francuzkę Jeanne Lehair zdyskwalifikowano za brak numeru startowego podczas rywalizacji na rowerze. Niestety, za to samo sędziowie zdyskwalifikowali piątą na mecie szer. Roksanę Słupek i cztery inne zawodniczki. – Na dużych imprezach cywilnych nie praktykuje się przypinania numeru do opaski biodrowej na czas jazdy na rowerze. W Hiszpanii ze względu na rywalizację w dwóch kategoriach – elity i seniorów – organizatorzy, aby nie dopuścić do niedozwolonej wspólnej jazdy zawodników z obu kategorii, wprowadzili dodatkowe oznaczenia – wyjaśnia mł. chor. Sławomir Woźniak, koordynator triatlonowej reprezentacji Wojska Polskiego. Ostatecznie, decyzją jury, tytuł mistrzowski wywalczyła szer. Paulina Klimas, wicemistrzowski Węgierka Zsanett Bragmayer, a brązową medalistką została Szwajcarka Alissa Koenig. Szóstą lokatę zajęła kpr. Agnieszka Jerzyk, a tuż za nią sklasyfikowano trzecią z Polek szer. Julię Sanecką. W klasyfikacji drużynowej kobiet Polki wyprzedziły Brazylijki i Hiszpanki.

W rywalizacji mężczyzn indywidualnie triumfował Szwajcar Max Studer, a w drużynowej Francuzi. Natomiast w sztafecie mieszanej zaciętą walkę o złoto stoczyły ekipy z Francji i Szwajcarii. O siedem sekund szybsi byli Trójkolorowi. Trzecie miejsce zajęli Węgrzy, a czwarte Polacy. Biało-Czerwonym zabrakło do medalu 56 s.

Wyniki

Sportowe ratownictwo wodne (konkurencje, w których miejsca na podium zajęli Polacy)

200 m z przeszkodami, kobiety

1. Alicja Tchórz (Polska) 2 min 6,69 s

2. Paula Żukowska (Polska) 2 min 8,93 s

3. Carolina Athayde (Brazylia) 2 min 11,28 s

200 m z przeszkodami, mężczyźni

1. Kaue Carvalho (Brazylia) 1 min 57,31 s

2. Adam Dubiel (Polska) 1 min 58,44 s

3. Miguel Valente (Brazylia) 1 min 58,81 s

Sztafeta 4x50 m z przeszkodami, kobiety

1. Polska 1 min 50,26 s

2. Brazylia 1 min 52,57 s

3. Francja 1 min 56,43 s

Sztafeta 4x50 m z przeszkodami, mężczyźni

1. Brazylia 1 min 38,76 s

2. Polska 1 min 40,45 s

3. Włochy 1 min 43,93 s

Holowanie manekina 100 m, mężczyźni

1. Cezary Kępa (Polska) 55,31 s

2. Mateusz Szurmiej (Polska) 55,42 s

3. Marcos Lobelle (Hiszpania) 55,94 s

Holowanie manekina 50 m, mężczyźni

1. Wojciech Kotowski (Polska) 30,09 s

2. Vincenzo D’Angelo (Włochy) 30,41 s

3. Guilerme Rosolen (Brazylia) 30,64 s

Superratownik 200 m, kobiety

1. Margaux Fabre (Francja) 2 min 29,32 s

2. Manon Marco (Francja) 2 min 35,58 s

3. Paula Żukowska (Polska) 2 min 36,64 s

Superratownik 200 m, mężczyźni

1. Adam Dubiel (Polska) 2 min 10,07 s

2. Kevin Lasserre (Francja) 2 min 12,36 s

3. Jeremie Lahet (Francja) 2 min 13,10 s

Sztafeta 4x25 m holowanie manekina, kobiety

1. Francja 1 min 26,11 s

2. Brazylia 1 min 26,44 s

3. Polska 1 min 27,97 s

Sztafeta 4x25 m holowanie manekina, mężczyźni

1. Polska 1 min 6,58 s

2. Brazylia 1 min 12,00 s

3. Hiszpania 1 min 13,85 s

Holowanie manekina 100 m w płetwach, kobiety

1. Thais Xavier (Francja) 53,45 s

2. Alicja Tchórz (Polska) 54,40 s

3. Lola Montagut (Francja) 58,56 s

Holowanie manekina 100 m w płetwach, mężczyźni

1. Beshad Ali Zadeh (Iran) 49,89 s

2. Mateusz Szurmiej (Polska) 50,79 s

3. Igor del Rio (Hiszpania) 50,83 s

Sztafeta 4x50 m stylem zmiennym z pasem, kobiety

1. Brazylia 1 min 40,58 s

2. Polska 1 min 41,34 s

3. Francja 1 min 43,79 s

100 m ratowanie manekina w płetwach, kobiety

1. Margaux Fabre (Francja) 1 min 11,45 s

2. Alicja Tchórz (Polska) 1 min 14,22 s

3. Priscila Souza (Brazylia) 1 min 14,65 s

100 m ratowanie manekina w płetwach, mężczyźni

1. Adam Dubiel (Polska) 1 min 2,58 s

2. Guilerme Rosolen (Brazylia) 1 min 2,92 s

3. Wojciech Kotowski (Polska) 1 min 3,28 s

Sztafeta mieszana 4x50 m

1. Francja 1 min 52,50 s

2. Polska 1 min 53,03 s

3. Brazylia 1 min 54,42 s

Sprint po plaży na 90 m

1. Wojciech Kotowski (Polska) 20 pkt.

2. Jonas Abgottspon (Szwajcaria) 18 pkt.

3. Lorenzo Barile (Włochy) 16 pkt.

Flagi plażowe

1. Wojciech Kotowski (Polska) 20 pkt.

2. Lorenzo Barile (Włochy) 18 pkt.

3. Pierre Ducassou (Francja) 16 pkt.

Bieg na 2 km po plaży

1. Krzysztof Terlecki (Polska) 20 pkt.

2. Kevin Lasserre (Francja) 18 pkt.

3. Guillirmo Peliz (Hiszpania) 16 pkt.

Sztafeta 4x90 m po plaży

1. Francja 20 pkt.

2. Szwajcaria 18 pkt.

3. Polska 16 pkt.

Triatlon

Kobiety, indywidualnie

1. Paulina Klimas (Polska) 2 godz. 6 min 36 s

2. Zsanett Bragmayer (Węgry) 2 godz. 7 min 3 s

3. Alissa Koenig (Szwajcaria) 2 godz. 9 min 56 s

4. Lola Bachet (Francja) 2 godz. 10 min 51 s

5. Celia Merle (Francja) 2 godz. 12 min 25 s

6. Agnieszka Jerzyk (Polska) 2 godz. 13 min 1 s

7. Julia Sanecka (Polska) 2 godz. 14 min 17 s

Kobiety, drużynowo

1. Polska 6 godz. 33 min 54 s

2. Brazylia 6 godz. 59 min 24 s

3. Hiszpania 7 godz. 35 min 49 s

Mężczyźni, indywidualnie

1. Max Studer (Szwajcaria) 1 godz. 49 min 58 s

2. Ervin Van der Plancke (Holandia) 1 godz. 50 min 20 s

3. Aurelien Raphael (Francja) 1 godz. 50 min 42 s

…

31. Bartosz Smęda (Polska) 2 godz. 3 min 41 s

Mężczyźni, drużynowo

1. Francja 5 godz. 33 min 10 s

2. Szwajcaria 5 godz. 35 min 46 s

3. Brazylia 5 godz. 38 min 14 s

Sztafeta mieszana

1. Francja 1 godz. 7 min 13 s

2. Szwajcaria 1 godz. 7 min 20 s

3. Węgry 1 godz. 8 min 52 s

4. Polska 1 godz. 9 min 48 s

5. Brazylia 1 godz. 10 min 19 s

6. Belgia 1 godz. 13 min 37 s.